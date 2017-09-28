Sinop'ta 7 yaşındaki G.Y., av tüfeği ile oynarken, silahın ateş alması sonucu ablası 9 yaşındaki G.Y.'nin yaralanmasına neden oldu.

DHA'nın haberine göre, Sinop´un merkeze bağlı Korucuk Mahallesi'nde meydana gelen olayda, babası Hikmet Y.´ye ait av tüfeği ile oynarken yanlışlıkla tetiğe dokunan G.Y., ablası G.Y.´yi yaraladı. Bacağından yaralanan küçük çocuk, ambulansla Sinop Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan çocuğun durumunun iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.