HT Magazin'de yer alan habere göre, Adem Kılıç’ın yanı sıra filmin oyuncularından Çetin Altay, Seymen Aydın ve Emin Albayrak’ın da katıldığı özel gösterimde izdiham yaşandı.



Sinoplular ekipten imza alabilmek için ve ekiple birlikte fotoğraf çektirebilmek için birbiriyle yarıştı. Sinoplu sinemaseverler, Sinop’ta da bir film çekmesi için Kılıç’tan söz aldı.

Film ekibi hayranlarıyla yakından ilgilendi.