Sinpaş Finans Şehir, Finans Merkezi'ne komşu konumda yükseliyor

Sinpaş Finans Şehir, İstanbul Uluslararası Finans Merkezi'nin yanı başında toplam 2 bin 750 konuttan oluşuyor. Ayrıca home ofis, ticari alanlar ve 36 bin 500 metrekarelik dev bir şehir parkından oluşan konseptiyle ‘şehirli, modern ve zengin’ bir yaşam sunuyor.

Tamamlanmasının ardından 50 bine yakın beyaz yakalı çalışana istihdam sağlaması beklenen Uluslararası İstanbul Finans Merkezi'nin en yakın komşusu olan proje şehrin merkezinde yaşayıp şehir hayatından keyif alanların tercihi olacak.

ÖRNEKLERİ AVRUPA VE ABD'DE CAZİBE MERKEZİ OLDU

Sinpaş Finans Şehir projesinin basın toplantısında bir konuşma yapan Sinpaş Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Sefa Çelik, New York, Londra, Dubai gibi önde gelen küresel finans üslerini örnek göstererek şunları söyledi:

“Londra ve New York gibi dünyanın finans şehirlerinde gelişen yaşam konseptleri, o bölgenin çekim merkezi haline geliyor. Finans dünyası ile iç içe olan yaşam alanları da hızla gelişiyor. Bunun en güzel örneklerinden biri New York’un yanı başında yer alan Soho’dur. Şimdi Soho’da herkesin imrendiği mimari ve sıcak yaşam, Sinpaş Finans Şehir ile hayata geçecek. Bizi heyecanlandıran bu projeyi 2 milyar 350 milyon TL’lik bir yatırımla gerçekleştiriyoruz. 36 bin 500 metrekarelik bu dev şehir parkında göletler, oturma terasları ve yeşillikler içinde keyifle vakit geçirme imkânı sunuyoruz.”

Bugün şehirde yaşayan herkesin gündelik hayatında bisiklet kullanmayı hayal ettiğini de belirten Çelik, Sinpaş Finans Şehir’de bisikletin günlük yaşamın vazgeçilmez bir parçası olacağını kaydetti. Son olarak projenin ön talep aşamasında olduğunu belirten Mahmut Sefa Çelik, ilginin çok yoğun olduğunu, Sinpaş Finans Şehir’de yaşamın başlamasını sabırsızlıkla beklediklerini sözlerine ekledi ve “Sinpaş Finans Şehir, İstanbul’a ve Türkiye’ye şimdiden hayırlı olsun” diyerek konuşmasını noktaladı.

İSTANBUL'DAN DÜNYAYA ULAŞMA İMKANI



Finans Merkezi ile birlikte yapılacak olan yeni yol bağlantıları ve E5, TEM otoyollarıyla ulaşım çok daha kolay sağlanabilecek. Yeni açılacak ve halihazırda yapımına başlanmış olan Göztepe Ataşehir Metro hattıyla İstanbul’un her noktasına dakikalar içinde ulaşılabilecek.

FİNANSIN MERKEZİNE YÜRÜME MESAFESİNDE YAŞAMA KONFORU



İstanbul Uluslararası Finans Merkezi, yaşama geçmesiyle birlikte dünyanın en önemli küresel finans üslerinden birisi olacak. Burada yaşayanlar da Dünyanın Yeni Finans Merkezi’ne yürüme mesafesinde kendine özgü stiliyle, yepyeni bir şehir yaşamını deneyimleyecek.

AZ KATLI ÖZGÜN MİMARİ İLE FERAH BİR YAŞAM



Bulunduğu bölgenin aksine az katlı yatay mimarisiyle özgün ve ferah bir yaşam sunacak olan Sinpaş Finans Şehir, tuğla ve doğal taş görünümüne sahip dış cepheleriyle de ayrışıyor. Proje, tüm detayları keyifle ve titizlikle çalışılmış yüksek tavanlarıyla müstakil bir evin rahatlığını ve ferahlığını sağlıyor.

Evlerin tümünde sokağa çıkmadan sokağı hissetmenize ve yaşamanıza imkân verecek geniş balkonlar bulunuyor. Ayrıca hiçbir projede örneği bulunmayan bir yenilik olarak Sinpaş’ın bu projesinde özel konseptlerle geliştirilmiş her apartmanın arka cephelerinin baktığı büyük ve özel konseptli iç bahçeler bulunuyor. İnce zevkli bir mimariyle yapıların cephe ve iç mekânlarının birbiriyle uyumlu ve süreklilik içinde olması hedeflenerek, trendlerden bağımsız mekân anlayışı, doğal malzeme yelpazesiyle bir araya getirildi.

FİNANS ŞEHİR'İ ZENGİNLEŞTİREN DONATILAR



Sinpaş Finans Şehir içindeki meydanı, dev şehir parkı, eğitim ve sağlık kompleksleri, çocuk oyun alanları, konseptli iç bahçeleri, kafe ve restoranları, mağazaları, spor kompleksi ve Çarşısı ile her türlü ihtiyaca cevap verecek şekilde tasarlandı.

Sinpaş Finans Şehir, 36 bin 500 metrekarelik dev şehir parkı, piknik alanları, göletler ve oturma terasları ile yeşillikler içinde keyifle vakit geçirme imkânı sunuyor. Uzun yürüyüş yolu, koşu ve bisiklet parkurları, eğitim ve spor kompleksleri, şehir meydanı, çocuk oyun alanları, kafe ve restoranları, ünlü markaların yer alacağı mağazaları ve Çarşı bölümü, Sinpaş Finans Şehir’de yaşamı çok özel ve konforlu kılıyor. Geniş kaldırımların olduğu sokaklarda bisikletle dolaşmak da ayrı bir keyif olacak.

Açık havada yer alan kütüphane, ve mutfağın yanı sıra gastronomi bahçeleri, koruluk içindeki Lezzet Meydanı, zeytin, ıhlamur ve meyve bahçeleri ile lounge alanı da keyifli anlara ev sahipliği yapacak. Çocuklar da Sinpaş’ın konsept çocuk parkı Parky’nin birbirinden eğlenceli oyun donatılarının tadını doyasıya çıkaracak. Anne-çocuk salıncakları, tırmanma grupları, trambolin, tahterevalli, fıskiyeli su parkı, kum oyun alanı, boyama ve graffiti duvarları, aynalı yansıma duvarları, piyano basamaklar ile Sinpaş Finans Şehir’de çocuk olmaya büyükler bile özenecek.

BURADA BİSİKLET HAYATINIZIN PARÇASI OLACAK



Konut ile şehir hayatını kaynaştırmayı amaçlayan Sinpaş Finans Şehir de özel kaldırım tasarımları, kent mobilyaları, çocuk oyun alanları ve su öğeleri ile ‘şehirli’ konsepti yaşam buluyor. Kaldırımların kent yaşantısına katılabilmek için genişlediği ve adeta mekânlaştığı projede, sokakları yaşamanın keyfi bir başka olacak. Bir yaşam tarzı olarak bisiklet kullanımını da güncel hayata dâhil eden proje, şehir dokusu içinde Avrupa’da örnekleri görülen bisikletle özgürce dolaşmaya imkân verecek.

Sinpaş Finans Şehir