‘Sinsirella’ Aylin

HT Magazin’de yer alan habere göre, albümü için imajını da yenileyen ve “Hayatımda yeni bir dönem başlıyor” diyen ünlü şarkıcı, kapak çalışması için rengârenk kostümlerle objektif karşısına geçip iddialı pozlar verdi.

Coşkun, aralıkta çıkaracağı Ersay Üner imzalı teklisini 2 bin şarkı arasından seçtiğini söyledi.

aylin coşkun