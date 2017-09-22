Sion Başkanı Christian Constantin TV yorumcusuna saldırdı

İsviçre Süper Ligi'nin 8. haftasında Lugano'ya 2-1 kaybeden Sion'da başkan Christian Constantin, maçın oynandığı sırada saha kenarındaki televizyon yorumcusu Rolf Fringer'e fiziksel saldırıda bulundu. İsviçre Futbol Ligi bu olay üzerine soruşturma başlattığını açıkladı.

Karşılaşma sonrasında açıklamalar yapan Constantin, hafta içerisinde yorumcunun kendisini tehdit ettiğini, bu olayla birlikte ödeştiklerini belirtti. 2026 Kış Olimpiyat Oyunları için ev sahipliği başvurusu bulunan İsviçre'nin komitesinde bulunan Constantin, adaylığa zarar vermemek için adaylık komitedeki asbaşkanlık görevinden istifa ettiğini de açıkladı.

— HT Spor (@HTSpor) September 22, 2017

Constantin, 2003 yılında satın aldığı kulüpte 2011 yılına kadar tam 20 teknik direktörle çalışmıştı. Sion'un eski kalecilerinden de olan İsviçreli ayrıca 2008 yılında Mısırlı kaleci Essam El-Hadary'i transfer ettiklerini açıklamış, Mısır kulübü Al Ahly ise böyle bir şeyin mümkün olmadığını dile getirmişti. Sion, bu transfer nedeniyle transfer yasağına maruz kalmıştı.

Christian Constantin

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