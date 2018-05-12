Sion - St Gallen maçı heyecanı

İsviçre Süper Lig heyecanı devam ediyor. Sion, 13 Mayıs 2018 Pazar günü St Gallen takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 17:00. Maç öncesi Sion 36 puanla 9. sırada, St Gallen 45 puanla 5. sırada bulunuyor. Sion son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. St Gallen, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 469 kodlu maçı oynayanlar; Sion galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, St Gallen galibiyet oranı 0.00.

Sion son haftadaki Basel müsabasında 5-1 yenildi.

St Gallen ise Lugano maçında 0-2 yenildi.

Sion, evinde 3 galibiyet, 8 beraberlik, 6 mağlubiyet yaşadı ve 27 gol atıp 24 gol yedi.

St Gallen, dış sahada 7 galibiyet, 2 beraberlik, 8 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda St Gallen 22 kez gol sevinci yaşadı, 34 kez topu ağlarında gördü.