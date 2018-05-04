Sion - Young Boys maçı ne zaman?

İsviçre Süper Lig heyecanı devam ediyor. Sion, 05 Mayıs 2018 Cumartesi günü Young Boys takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 20:00. 33 puanlı Sion 9. sırada bulunuyor, Young Boys 75 puana sahip ve 1. sırada. Ev sahibi Sion, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Young Boys, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 390 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Sion kazanırsa 2.90, beraberlik çıkarsa 3.20, Young Boys sahadan galip ayrılırsa 1.85 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 2.30, 2.5 gol üstünün oranı 1.30. Karşılıklı gol var 1.25, karşılıklı gol yok 2.20 oranını kazandıracak.

Sion önceki hafta Basel mücadelesinde 5-1 yenildi.

Young Boys ise Zürich maçında 2-1 kazandı.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 8 beraberlik, 5 mağlubiyet alan Sion, 27 gol attı ve 23 gol yedi.

Young Boys ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 9 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Young Boys, 33 gol atarken 19 gol yedi.