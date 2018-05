Manchester United'ın efsane İskoç teknik direktörü Alex Ferguson, geçirdiği beyin kanaması nedeniyle kaldırıldığı hastanede bir süre daha yoğun bakımda tutulacak.

İngiltere basınında yer alan haberlerde, 5 Mayıs'ta evinde rahatsızlandıktan sonra kaldırıldığı Salford Royal Hastanesi'nde acil şekilde ameliyata alınan "Sir" unvanlı Ferguson'ın iyileşme sürecini tamamlayabilmesi için bir süre daha yoğun bakımda tutulacağı belirtildi.

Haberlerde, 76 yaşındaki Ferguson'ın operasyonunun başarılı geçtiği ve ameliyat sonrası sürecin de çok iyi devam ettiği bildirildi.

Öte yandan Premier Lig takımlarının teknik direktörleri başta olmak üzere futbol dünyasından birçok isim, İngiltere basınına yaptıkları açıklamalarla Ferguson için destek mesajları göndermeye devam etti.

Arsenal'ın Fransız teknik direktörü Arsene Wenger, Manchester United'ın başındayken yıllarca rekabet ettikleri Ferguson'ın durumuna ilişkin, "Geçen hafta sahada onunla birlikteydik. Çok harika ve mutlu görünüyordu ama hayatta her an her şey olabiliyor. Çok güçlü ve pozitif bir insan. Umarım en kısa sürede sağlığına kavuşur." ifadelerini kullandı.

Manchester City'nin İspanyol çalıştırıcısı Josep Guardiola, "İki hafta önce onunla akşam yemeğinde buluşmuştuk. Umarım kısa zamanda iyileşir. Tüm iyi dileklerimiz eşi Cathy ve Manchester United camiasıyla." yorumunu yaptı.

Chelsea'nin İtalyan teknik direktörü Antonio Conte, "Çok üzgünüm. Onu ve eşini tanıma fırsatı buldum. Gerçekten özel bir insan. Zor bir durum. Hızlı bir şekilde iyileşmesini ve en kısa sürede aramıza katılmasını umuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Liverpool'un Alman teknik adamı Jurgen Klopp ise haberi duyduğunda inanamadığını ifade ederek, "Dualarım onunla. Ailesi ve kendisi için en iyi dileklerimi iletiyorum. Eski sağlıklı haline yeniden kavuşacağına inanıyorum. Onu tekrar görmek için sabırsızlanıyorum." şeklinde görüş belirtti.

Ferguson'ın Manchester United'da genç yaşta forma şansı vererek futbol dünyasına kazandırdığı isimlerden Galler Milli Takımı'nın teknik direktörü Ryan Giggs ise "Tüm dualarım onun için. Umarım bir an önce iyileşir. Kariyerim boyunca saha içi ve dışında üzerimde en fazla emeği olan insandır. Operasyonunun başarılı geçtiğini biliyorum. O bir savaşçı. Bu yüzden de iyileşeceğine dair inancım tam." diye konuştu.