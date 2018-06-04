Fransız sanatçı Abraham Poincheval, sıra dışı performanslarına bir yenisini ekledi. Poincheval, Fransa'nın güney batısında Aurignacian Müzesi'nde, aslan adam heykelinin bir kopyasının içine girdi ve burada tam 1 hafta geçirecek.

8 Haziran'a kadar karaçam ağacından yapılmış heykelin içinde yaşayacak olan sanatçı, bu zaman zarfında karanlıkta ve sadece kuru et, kuruyemiş ve kuru meyve ile beslenecek.

Sanatçı, 1 hafta boyunca Aslan Adam'ın kopyasının içinde yaşayarak modern sanat ile antik çağ arasında bir bağ oluşturmayı hedefliyor.

Poincheval'in kopyasının içine girdiği heykelin aslı, 1939'da Almanya'da bir mağarada bulundu. Buzul çağına ait olduğu kabul edilen Aslan Adam Heykeli, doğaüstü bir figürü tasvir eden ilk heykel olarak kabul ediliyor.

3 HAFTA KULUÇKAYA YATMIŞTI

Abraham Poincheval daha önce de 1 hafta Paris'te sergilenen bir kayanın içinde bir hafta geçirmek ya da 3 hafta tavuk yumurtalarının üzerinde kuluçkaya yatmak gibi ilginç performanslara imza atmıştı.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER