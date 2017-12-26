Türkiye'de "Anayasal düzeni bozmağa teşebbüs etmekle" suçlanan ve hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istenenen Cevdet Ayaz'ın, son bir yıldır Sırbistan'da olduğu tespit edildi.

30 GÜNDÜR GÖZALTINDAYDI

DHA'nın haberine göre, yaklaşık 30 gündür gözaltında olduğu belirtilen Ayaz'ın, Sırbistan Adalet Bakanı Nela Kuburoviç'in verdiği karar doğrultusunda Türkiye'ye iade edildiği belirtildi.

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