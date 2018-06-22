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2018 FIFA Dünya Kupası E Grubu ikinci maçında kozlarını paylaşan Sırbistan ile İsviçre 14. kez karşı karşıya geliyor. İlk maçında Kosta Rika'yı mağlup eden Sırbistan 3 puanla lider durumda bulunurken, Brezilya ile 1-1 berabere kalan İsviçre 1 puana sahip.

SIRBİSTAN: 1 - İSVİÇRE: 0 ( 6' Mitrovic)

(İlk yarı sona erdi...)

SIRBİSTAN: Stojkovic, Ivanovic, Milenkovic, Tosic, Kolarov, Matic, Milivojevic, Tadic, Milinkovic-Savic, Kostic, Mitrovic

İSVİÇRE: Sommer, Lichtsteiner, Schar, Akanji, Rodriguez, Behrami, Xhaka, Shaqiri, Dzemaili, Zuber, Seferovic

STAT: Kaliningrad Stadı

SAAT: 21.00

YAYIN: TRT 1

SON MAÇ YUGOSLAVYA DÖNEMİNDE

İki takım son olarak Yugoslavya dağılmadan önce karşı karşıya geldi. Sırbistan'ın Yugoslavya olarak değerlendirilmeye alındığında oynanan 13 maçta, İsviçre'ye karşı galibiyet sayılarında 6-2'lik üstünlüğü bulunuyor. İki takım arasında oynanan 5 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Sırbistan'ın attığı 29 gole, İsviçre 16 golle karşılık verdi. İki takım son olarak 1 Eylül 2001'de İsviçre'de karşı karşıya geldi. O karşılaşmayı Yugoslavya 2-1 galip bitirmeyi bildi.

SIRBİSTAN'IN KUPA GEÇMİŞİ

FIFA dünya sıralamasında 34. sırada yer alan Sırbistan, eski Yugoslavya'nın katıldıkları ile birlikte toplam 12. turnuvasını yaşayacak. Sırbistan, oynadığı 44 maçta, 18 galibiyet, 8 beraberlik ve 18 yenilgi yaşadı. Bu maçlarda 65 gol atarken, kalesinde 59 gol gördü.

İSVİÇRE 35. MAÇINDA

FIFA dünya sıralamasında 6. sırada bulunan İsviçre ise şampiyonadaki 35. maçını oynayacak. Bugüne kadar 34 maça çıkan Avrupa temsilcisi bu karşılaşmalarda 11 galibiyet, 7 beraberlik ve 16 yenilgi yaşadı. 46 gol atan İsviçre kalesinde ise 60 gole engel olamadı.

2018 DÜNYA KUPASI GRUPLARI VE PUAN DURUMU

2018 DÜNYA KUPASI FİKSTÜRÜ

MAÇ TAKVİMİ

> 27 Haziran (TSİ: 21.00): Sırbistan - Brezilya (Spartak Stadı - Moskova)

> 27 Haziran (TSİ: 21.00): İsviçre - Kosta Rika (Nizhny Novgorod Stadı - Nizhny Novgorod)

— Habertürk Spor (@HTSpor) June 9, 2018

SIRBİSTAN

Grubunda Brezilya, Kosta Rika ve İsviçre ile ilk ikiye kalmak için mücadele edecek Sırbistan'ın kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, aday kadrosu ve Dünya Kupası geçmişiyle ilgili ayrıntılar şöyle:

KUPAYA KATILMA MÜCADELESİ

Avrupa elemelerinde D Grubu'nda yer alan Sırbistan, 21 puanla lider olarak Dünya Kupası'na doğrudan katılma hakkını elde etti.

ÖNE ÇIKAN OYUNCULARI

Beşiktaş'tan ayrılan Dusko Tosic'in de forma giymesi beklenen Sırbistan'ın kadrosunda Avrupa'nın üst düzey takımlarında oynayan çok sayıda isim yer alıyor.

Teknik direktör Mladen Krstajic, Roma'dan Aleksandar Kolarov, Zenit'ten Branislav Ivanovic, Manchester United'dan Nemanja Matic, Premier Lig'e yükselen Fulham'da ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çeken Aleksandar Mitrovic gibi futbolcularıyla gruptan çıkmanın hesaplarını yapıyor.

DÜNYA KUPASI GEÇMİŞİ

Karadağ'ın ayrılmasının ardından Dünya Kupası finallerine 2010 yılında katılan Sırbistan, grup aşamasını geçemedi. Sırbistan, Brezilya'da düzenlenen 2014 Dünya Kupası'na ise katılamadı.

İSVİÇRE

Grubunda Brezilya, Kosta Rika ve Sırbistan ile ilk ikiye kalmak için mücadele edecek İsviçre'nin Dünya Kupası'nda bugüne kadar en önemli başarısı çeyrek finale çıkmak oldu. İsviçre'nin kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, aday kadrosu ve Dünya Kupası geçmişiyle ilgili ayrıntılar şöyle:

KUPAYA KATILMA MÜCADELESİ

Avrupa elemelerinde B Grubu'nda yer alan İsviçre, aynı puanı topladığı Portekiz'in ardından averajla ikinci oldu. Kuzey İrlanda ile oynadığı play-off maçının ilk ayağını 1-0 kazanan, ikincisinde golsüz berabere kalan İsviçre, Dünya Kupası biletini cebine koydu.

ÖNE ÇIKAN OYUNCULARI

Daha önceki turnuvalarda Alexander Frei, Stephane Chapuisat, Johann Vogel, Hakan Yakın gibi eski önemli oyuncuların forma giydiği İsviçre'nin bu turnuvada en güven duyduğu isimler arasında Xherdan Shaqiri, Granit Xhaka, Haris Seferovic, Breel Embolo gibi futbolcular yer alıyor.

Deneyimli ve genç futbolcuların uyumuyla takım oyununun gereklerini sahaya yansıtmakta zorlanmayan İsviçre, teknik direktör Vladimir Petkovic ile turnuvanın sürpriz gerçekleştirebilecek ekipleri arasında gösteriliyor.

DÜNYA KUPASI GEÇMİŞİ

Daha önce Dünya Kupası finallerine 10 kez katılan (1934, 1938, 1950, 1954, 1962, 1966, 1994, 2006, 2010 ve 2014) İsviçre, turnuvanın deneyimli takımları arasında bulunuyor. Son olarak 1954'te çeyrek finale yükselebilen İsviçre, 2006 ve 2014'de adını son 16 takım arasına yazdırmıştı.

İsviçre'nin Dünya Kupası karnesi şöyle:

1934 - Çeyrek final

1938 - Çeyrek final

1950 - İlk tur

1954 - Çeyrek final

1962 - İlk tur

1966 - İlk tur

1994 - Son 16

2006 - Son 16

2010 - İlk tur

2014 - Son 16