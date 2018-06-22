DÜNYA KUPASI HEYECANI HTSPOR ARENA'DA... SIRBİSTAN - İSVİÇRE MAÇININ CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ
2018 FIFA Dünya Kupası E Grubu ikinci maçında kozlarını paylaşan Sırbistan ile İsviçre 14. kez karşı karşıya geliyor. İlk maçında Kosta Rika'yı mağlup eden Sırbistan 3 puanla lider durumda bulunurken, Brezilya ile 1-1 berabere kalan İsviçre 1 puana sahip.
SIRBİSTAN: 1 - İSVİÇRE: 0 ( 6' Mitrovic)
(İlk yarı sona erdi...)
SIRBİSTAN: Stojkovic, Ivanovic, Milenkovic, Tosic, Kolarov, Matic, Milivojevic, Tadic, Milinkovic-Savic, Kostic, Mitrovic
İSVİÇRE: Sommer, Lichtsteiner, Schar, Akanji, Rodriguez, Behrami, Xhaka, Shaqiri, Dzemaili, Zuber, Seferovic
STAT: Kaliningrad Stadı
SAAT: 21.00
YAYIN: TRT 1
SON MAÇ YUGOSLAVYA DÖNEMİNDE
İki takım son olarak Yugoslavya dağılmadan önce karşı karşıya geldi. Sırbistan'ın Yugoslavya olarak değerlendirilmeye alındığında oynanan 13 maçta, İsviçre'ye karşı galibiyet sayılarında 6-2'lik üstünlüğü bulunuyor. İki takım arasında oynanan 5 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Sırbistan'ın attığı 29 gole, İsviçre 16 golle karşılık verdi. İki takım son olarak 1 Eylül 2001'de İsviçre'de karşı karşıya geldi. O karşılaşmayı Yugoslavya 2-1 galip bitirmeyi bildi.
SIRBİSTAN'IN KUPA GEÇMİŞİ
FIFA dünya sıralamasında 34. sırada yer alan Sırbistan, eski Yugoslavya'nın katıldıkları ile birlikte toplam 12. turnuvasını yaşayacak. Sırbistan, oynadığı 44 maçta, 18 galibiyet, 8 beraberlik ve 18 yenilgi yaşadı. Bu maçlarda 65 gol atarken, kalesinde 59 gol gördü.
İSVİÇRE 35. MAÇINDA
FIFA dünya sıralamasında 6. sırada bulunan İsviçre ise şampiyonadaki 35. maçını oynayacak. Bugüne kadar 34 maça çıkan Avrupa temsilcisi bu karşılaşmalarda 11 galibiyet, 7 beraberlik ve 16 yenilgi yaşadı. 46 gol atan İsviçre kalesinde ise 60 gole engel olamadı.
2018 DÜNYA KUPASI GRUPLARI VE PUAN DURUMU
MAÇ TAKVİMİ
> 27 Haziran (TSİ: 21.00): Sırbistan - Brezilya (Spartak Stadı - Moskova)
> 27 Haziran (TSİ: 21.00): İsviçre - Kosta Rika (Nizhny Novgorod Stadı - Nizhny Novgorod)
— Habertürk Spor (@HTSpor) June 9, 2018
SIRBİSTAN
Grubunda Brezilya, Kosta Rika ve İsviçre ile ilk ikiye kalmak için mücadele edecek Sırbistan'ın kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, aday kadrosu ve Dünya Kupası geçmişiyle ilgili ayrıntılar şöyle:
KUPAYA KATILMA MÜCADELESİ
Avrupa elemelerinde D Grubu'nda yer alan Sırbistan, 21 puanla lider olarak Dünya Kupası'na doğrudan katılma hakkını elde etti.
ÖNE ÇIKAN OYUNCULARI
Beşiktaş'tan ayrılan Dusko Tosic'in de forma giymesi beklenen Sırbistan'ın kadrosunda Avrupa'nın üst düzey takımlarında oynayan çok sayıda isim yer alıyor.
Teknik direktör Mladen Krstajic, Roma'dan Aleksandar Kolarov, Zenit'ten Branislav Ivanovic, Manchester United'dan Nemanja Matic, Premier Lig'e yükselen Fulham'da ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çeken Aleksandar Mitrovic gibi futbolcularıyla gruptan çıkmanın hesaplarını yapıyor.
DÜNYA KUPASI GEÇMİŞİ
Karadağ'ın ayrılmasının ardından Dünya Kupası finallerine 2010 yılında katılan Sırbistan, grup aşamasını geçemedi. Sırbistan, Brezilya'da düzenlenen 2014 Dünya Kupası'na ise katılamadı.
İSVİÇRE
Grubunda Brezilya, Kosta Rika ve Sırbistan ile ilk ikiye kalmak için mücadele edecek İsviçre'nin Dünya Kupası'nda bugüne kadar en önemli başarısı çeyrek finale çıkmak oldu. İsviçre'nin kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, aday kadrosu ve Dünya Kupası geçmişiyle ilgili ayrıntılar şöyle:
KUPAYA KATILMA MÜCADELESİ
Avrupa elemelerinde B Grubu'nda yer alan İsviçre, aynı puanı topladığı Portekiz'in ardından averajla ikinci oldu. Kuzey İrlanda ile oynadığı play-off maçının ilk ayağını 1-0 kazanan, ikincisinde golsüz berabere kalan İsviçre, Dünya Kupası biletini cebine koydu.
ÖNE ÇIKAN OYUNCULARI
Daha önceki turnuvalarda Alexander Frei, Stephane Chapuisat, Johann Vogel, Hakan Yakın gibi eski önemli oyuncuların forma giydiği İsviçre'nin bu turnuvada en güven duyduğu isimler arasında Xherdan Shaqiri, Granit Xhaka, Haris Seferovic, Breel Embolo gibi futbolcular yer alıyor.
Deneyimli ve genç futbolcuların uyumuyla takım oyununun gereklerini sahaya yansıtmakta zorlanmayan İsviçre, teknik direktör Vladimir Petkovic ile turnuvanın sürpriz gerçekleştirebilecek ekipleri arasında gösteriliyor.
DÜNYA KUPASI GEÇMİŞİ
Daha önce Dünya Kupası finallerine 10 kez katılan (1934, 1938, 1950, 1954, 1962, 1966, 1994, 2006, 2010 ve 2014) İsviçre, turnuvanın deneyimli takımları arasında bulunuyor. Son olarak 1954'te çeyrek finale yükselebilen İsviçre, 2006 ve 2014'de adını son 16 takım arasına yazdırmıştı.
İsviçre'nin Dünya Kupası karnesi şöyle:
1934 - Çeyrek final
1938 - Çeyrek final
1950 - İlk tur
1954 - Çeyrek final
1962 - İlk tur
1966 - İlk tur
1994 - Son 16
2006 - Son 16
2010 - İlk tur
2014 - Son 16
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.