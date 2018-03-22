iOS 11'de ortaya çıkan bir güvenlik açığı, iPhone kullanıcılarını tedirgin etmeye yetti. Öyle ki, iOS 11 yüklü iPhone'larda telefon kilit ekranındayken bile mesajların okunabilmesi mümkün.

Her ne kadar Apple'ın kendi mesajlaşma servisleri bu sorundan etkilenmese de, WhatsApp gibi üçüncü parti mesajlaşma servislerindeki mesajlar, tek bir komutla Siri tarafından ifşa edilebiliyor.

Kullanıcıların genelde parmak izi veya standart şifreleme ile açarak okudukları WhatsApp, Messenger veya diğer üçüncü parti uygulama mesajları, "Hey Siri, bildirimleri oku" komutuyla telefon kilit ekranında bile olsa sesli şekilde dinlemek mümkün. İşin kötüsü, Apple bu hatayı bir güncelleme ile düzeltene kadar Siri'yi telefonun kilit ekranında pasif konuma almaktan başka bir çözüm yolu da bulunmuyor.