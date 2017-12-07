Siri, John Travolta’nın yaşını soran kullanıcılara ünlü aktörün 2009 yılında 54 yaşındayken hayatını kaybettiğini söylüyor.

John Travolta ölmedi fakat Apple’ın dijital asistanı teknik bir sorun yüzünden bu yalan haberi insanlara anlatıyor. Gelen haberlere göre, Siri ABD, Polonya ve Avusturya’daki kullanıcılara bu cevabı veriyor.

Ünlü aktörün oğlu Jeff, 3 Ocak 2009 yılında hayatını kaybetmişti. Siri, internetteki bu haberlerin aktörün kendisiyle alakalı olduğunu düşünüyor. Hatanın fark edilmesinden sonra, Apple sorunu çözeceklerini açıkladı.

John Travolta’nın öldüğü haberi, Siri’nin insanlara verdiği ilk gerçek dışı bilgi değil. Dijital asistan daha önce 2017’nin hit pop şarkısı ‘Despacito’nun Bulgaristan’ın ulusal marşı olduğunu söylüyordu.

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