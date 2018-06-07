Apple’ın teknoloji dünyasında büyük ses getiren etkinliği WWDC 2018’in en büyük yıldızı iOS 12 idi. Yeni işletim sisteminin getirdiği sayısız yeniliklerden Apple’ın kişisel asistanı Siri de faydanalacak. Siri’ye gelen yeniliklerden bir tanesi diğer üçüncü parti yazılımlarla etkileşim haline geçebilmesi.

Eskiden Siri, Apple’ın geliştirmediği Spotify gibi üçüncü parti yazılımlıları açabiliyor ancak şarkıları oynatamıyordu. Yeni ‘Play Media’ özelliği sayesinde kullanıcılar, Siri aracılığı ile diğer uygulamalar üzerinde kontrol sahibi olacaklar. Şarkı ve videoları oynatabilecek, değiştirebilecek ya da durdurabilecekler.

iOS 12 öncesinde Siri, böyle bir kontrole ancak Apple Music üzerinde sahipken yeni işletim sistemi ile birlikte Spotify gibi popüler olan diğer uygulamalara da komut verebilecek.