Sirin Labs blok zinciri (blockchain) cihazları için yatırım arıyor

İsmi Finney olarak belirlenen akıllı telefon 999 dolar, bilgisayar ise 799 dolar fiyat etiketine sahip olacak. Girişim, geliştirmek istediği telefon ve bilgisayar için “blok zinciri çağının açık kaynaklı ve güvenli elektronik cihazları” diyor.
Sirin Labs’in kurucu CEO’su Moshe Hogeg ilginç yetenekleri olan bir seri girişimci. Girişimci, Leonardo DiCaprio ve Tom Hardy’yi 16 bin dolar fiyatla satılan Solarin’in tanıtım gününe gelmeye ikna etmişti.
İsrailli girişimi Sirin Labs’in yanı sıra mesajlaşma uygulaması Yo!, fotoğraflar paylaşım girişimi Mobli ve bugüne kadar 202 milyon dolar toplayan yatırım şirketi Singulariteam’in de kurucusu.
CİHAZLAR GÜÇLERİNİ PAYLAŞABİLECEK
Finney serisini diğer cihazlardan farklı kılan, birbirleriyle veri, pil ve işlem gücü paylaşabilecek olmaları. Bu paylaşımlardan bazıları için kablo bağlantısına ihtiyaç duyulacak.
Hogeg, kullanıcıların pil ve işlem gücünün yalnızca girişimin dijital para birimi SRN karşılığında paylaşılabileceğinin altını çiziyor.
Sirin Labs’in Finney serisini üretmek için bir hayli fazla sermayeye ihtiyacı var. Hogeg, bu parayı toplayabilmek için yeni oluşturdukları dijital para birimine ve yatırımcılara güveniyor.
75 MİLYON DOLARA İHTİYACI VAR
Finney akıllı telefonun üretilmesi için gereken yatırım 50 milyon dolarken, bilgisayarın da üretilmesi için girişimin 75 milyon dolar yatırım toplaması gerekiyor.
Gerekli yatırımın bulunması halinde, Finney akıllı telefonu üretmek 9 ay, bilgisayarı üretmek için 6 ay sürecek.
Finney cihazları, Sirin Labs tarafından geliştirilen ve birçok blok zinciri uygulamasını destekleyen Shield işletim sistemiyle çalışacak.
Shield, kripto cüzdan, şifreli iletişim ve kullanıcıdan kullanıcıya kaynak paylaşımını da destekleyecek.
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