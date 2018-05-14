Radyocu ve seslendirme sanatçısı Yelda Uğurlu, iradesi yanıltılarak, Nuance Comunications firmasıyla 13 Haziran 2011’de “İngilizce” bir sözleşme imzaladı. Ardından stüdyoya girerek, kendisinden istenen metinleri okudu ve sesini kaydettirdi. İddiaya göre, Uğurlu’ya kayıt altına alınan seslerinin “toplu taşıma anonslarında” kullanılacağı belirtildi. Ancak firmanın Apple’a sattığı kayıtlar, popüler yapay zekâ uygulaması Siri’nin Türkçe sesi olarak kullanılmaya başlandı.

Gazete Habertürk'ten Hayati Arıgan'ın haberine göre; Sesinin dijital olarak işlenip yaygın bir şekilde ticari amaçlı kullanılmasına onay vermediğini belirten Uğurlu, firmaya dava açtı ve sesinin kullanımının sonlandırılmasını istedi. Davayı sonuçlandıran mahkeme, Siri’deki sesin Yelda Uğurlu’ya ait olduğunu onayladı ancak sanatçının firmayla imzaladığı sözleşme nedeniyle sesinin Apple tarafından kullanılabileceğine hükmetti.

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