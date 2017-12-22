Eyüpsultan'da kendilerine polis süsü vererek M.E'yi kaçırdığı iddia edilen 6 kişi yakalandı.



AA'nın haberine göre, 18 Kasım'da Eyüpsultan Topçular Mahallesi'nde kendilerine polis süsü veren silahlı kişiler M.E'yi kaçırarak Güngören Güven Mahallesi Çalışlar Sokağı'ndaki bir iş yerinde alıkoydu. Şikayet üzerine İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, kimliklerini tespit ettiği şüphelilerin "Şirinler" olarak bilinen organize suç örgütü üyesi olduğunu belirledi.



Polis, bugün Bahçelievler, Beylikdüzü ve Güngören'de belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonda 6 kişi yakalanırken, 3 ruhsatsız tabancayla 45 fişek ele geçirildi. Gözaltına alına şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.



Olaya karıştığı belirlenen diğer şüphelilerin yakalanması için de çalışmalar sürüyor.

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