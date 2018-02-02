TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülmeye başlanan yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik reform paketi ile şirket kurma işlemleri 7 adımdan tek adıma düşürülecek. Şirket kurmak isteyenler artık kapı kapı dolaşmayacak. Gazete Habertürk'ten Esra Nehir'in haberine göre Türk Ticaret Kanunu’nda yapılacak değişiklik ile şirket kuruluş işlemleri, imza tasdiki, imza beyanı, ticaret unvanı beyanı, defter açılış onayları ve SGK kaydı için “ticaret sicili müdürlükleri” tek temas noktası olacak.
NOTER ZORUNLULUĞU KALKIYOR
Mevcut uygulamada, şirket kurmak isteyen kişi, kullanacağı ticaret unvanını ve bunun altına atacağı imzayı önce notere onaylatıp ardından ticaret sicili müdürlüğüne teslim ediyordu. Düzenleme ile noter zorunluluğu kaldırılıyor. Şirket kuracak kişinin ticaret sicili müdürü veya yardımcısı huzurunda yazılı beyanda bulunması yeterli olacak. Tacir, tüzel kişi ise unvanla birlikte adına imzaya yetkili kişilerin imzaları da beyan edilecek.
LİMİTED ŞİRKETLERE KOLAYLIK
Anonim ve limited şirketler tarafından fiziki ortamda tutulacak defterlerin açılış onayları yalnızca ticaret sicili müdürlükleri tarafından verilecek. Bu aşamada yine noter devreden çıkmış olacak. Limited şirketlerin kurulması da kolaylaşacak. Bu amaçla, esas sermayenin yüzde 25’inin ödenmesine yönelik şart kaldırılacak. Esas sermaye pay bedellerinin şirketin tescilinden itibaren 24 ay içinde ödenmesi imkânı getirilecek.
Şirket kuruluşundaki SGK kaydı elektronik ortamda oluşacak. Ticaret sicili müdürlükleri tarafından şirket kuruluş dilekçesi bildirim formu SGK’ya gönderilecek. İşyerinin SGK’ya ayrıca başvuru yapması gerekmeyecek. Kurum, gerekli tescil işlemlerinin yapılmasını sağlayacak.
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