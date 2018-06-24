Şırnak seçim sonuçları 2018

Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem TBMM’yi belirlemek için sandık başına gitti. Oy sayımı devam ederken YSK’nın yayın yasağını kaldırmasıyla beraber 24 Haziran Şırnak Cumhurbaşkanı ve genel seçim sonuçları da gelmeye başladı…



Sandıklar kapandı, Cumhurbaşkanlığı seçimi Şırnak sonuçları gelmeye başladı… Şırnak il genelinde seçime katılım oranı yüzde 85.26 iken saat 21:26 itibarıyla açılan sandık oranı: yüzde 87.5 Cumhurbaşkanlığı seçimi Şırnak sonuçları doğrultusunda oluşan verilere göre; adaylardan Selahattin Demirtaş: 139.632 oyla yüzde 70.62 - Recep Tayyip Erdoğan: 44.324 oyla yüzde 22.42 - Muharrem İnce: 10.035 oyla yüzde 5.08 - Meral Akşener: 2.834 oyla yüzde 1.43 - Temel Karamollaoğlu: 756 oyla yüzde 0.38 - Doğu Perinçek: 138 oyla yüzde 0.07 oy aldı.



24 Haziran Şırnak Cumhurbaşkanı seçim sonuçları şöyle:



Selahattin Demirtaş: 139.632 oyla yüzde 70.62Recep Tayyip Erdoğan: 44.324 oyla yüzde 22.42Muharrem İnce: 10.035 oyla yüzde 5.08Meral Akşener: 2.834 oyla yüzde 1.43Temel Karamollaoğlu: 756 oyla yüzde 0.38Doğu Perinçek: 138 oyla yüzde 0.07

Genel seçime katılımın yüzde 86.11 oranında sağlandığı Şırnak il genelinde saat 21:26 itibarıyla sandıklar yüzde 82.4 oranında açıldı. 2018 Şırnak seçim sonuçlarına göre Cumhur İttifakı: 42.546 oyla yüzde 22.47 - Millet İttifakı: 8.601 oyla yüzde 4.55 oranında oy aldı. 2018 Şırnak seçim sonuçları şu şekilde: HDP: 130.862 oyla yüzde 69.13 - AK Parti: 34.932 oyla yüzde 18.45 - MHP: 7.614 oyla yüzde 4.02 - CHP: 4.355 oyla yüzde 2.30 - İYİ Parti: 3.360 oyla yüzde 1.78 - SP: 886 oyla yüzde 0.47



Saat 21:26 itibarıyla 2018 Şırnak seçim sonuçları şöyle:



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Cumhur İttifakı: 42.546 oyla yüzde 22.47Millet İttifakı: 8.601 oyla yüzde 4.55HDP: 130.862 oyla yüzde 69.13AK Parti: 34.932 oyla yüzde 18.45MHP: 7.614 oyla yüzde 4.02CHP: 4.355 oyla yüzde 2.30İYİ Parti: 3.360 oyla yüzde 1.78SP: 886 oyla yüzde 0.4716 Nisan 2017'deki Anayasa değişikliği referandumu ile Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi kabul edildi. Yeni sisteme göre Cumhurbaşkanlığı seçimi ile Meclis seçimi aynı gün yapıldı. Vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimi için ayrı pusulalarda tercihlerini yaptılar. Oy verme işlemi kış aylarına denk gelen seçimlerin aksine tüm Türkiye'de saat 08.00'de başladı, saat 17.00'de ise sona erdi.12 Eylül 2010 referandumunda kabul edilen anayasa değişikliği sonrası 10 Ağustos 2014'te Cumhurbaşkanı ilk defa halk oylamasıyla seçildi. Recep Tayyip Erdoğan, Ekmeleddin İhsanoğlu ve Selahattin Demirtaş'ın aday olduğu 2014 yılındaki seçimi Erdoğan; yüzde 51,74 oy oranıyla birinci turda kazanmıştı.Seçim yasasında yapılan değişiklik sonrası Türkiye’de partiler ilk defa seçime ittifak yaparak girebildiler. İttifak sistemi gereği ittifakta bulunan partilerden herhangi birinin yüzde 10 seçim barajını geçmesi durumunda ittifaktaki diğer parti veya partiler de seçim barajını geçmiş sayılıyorlar. Ayrıca seçmenler partiye oy vermek yerine ittifak düzenlemesi gereği sadece ittifaka da oy verebiliyorlar. İttifaka verilen oylar ise ittifakta bulunan partilerin aldıkları oy oranları nispetince partilere dağıtılacak. Aynı anda hem ittifaka hem de ittifak dışında bir partiye verilen oy ise geçersiz sayılacak.2018 seçimlerine iki ittifak girdi. Bu ittifaklardan biri, “Cumhur İttifakı” diğeri ise Millet İttifakı”…Cumhur İttifakı’ndaki partiler:AK PartiMHP(BBP adayları AK Parti listelerinden seçime girdi.)Millet İttifakı’ndaki partiler:CHPİyi PartiSP(Demokrat Parti adayları İyi Parti listelerinden seçime girdi.)HDP, Hüda-Par ve Vatan Partisi ise seçime ittifaklara dâhil olmadan katıldı.Adana 2018 genel seçim sonuçlarına Habertürk seçim sayfasından ulaşabilirsiniz…