Ramazan ayının ilk buluşması 16 Haziran gecesi sahur ile gerçekleşecek. Şanlıurfa ve Şırnak’da bugün ilk kez sahura kalkıp niyet edeceklerin merak ettiği sahur vakti saat kaçta olacak? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı’nın resmi internet sitesinden alınan bilgilerle hazırladığımız 2018 Şanlıurfa ve Şırnak sahur ve imsak vakitleri…

ŞANLIURFA VE ŞIRNAK'DA SAHUR VE İMSAK VAKTİ 2018

Ramazan ayının ilk orucuna niyet bu gece edilecek. Diyanet’in resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 16 Mayıs Çarşamba Şanlıurfa'da sahur vakti (imsak) 03:34, Şırnak’da sahur vakti (imsak) saat 03:17’de okunacak ezanla birlikte Ramazan’ın ilk orucuna niyet edilecek.

"Peygamberler şehri"nde ramazan heyecanı

İnanç turizminin önemli merkezlerinden Şanlıurfa'da ramazanın özüne uygun şekilde geçirilmesi amacıyla çeşitli ibadet etkinlikleri düzenlenecek.

''Peygamberlerin atası'' kabul edilen Hazreti İbrahim'in doğduğu, Hazreti Eyyüp, Hazreti Elyasa ve Hazreti Şuayp peygamberlerin yaşadığı rivayet edilen Şanlıurfa, dünya inanç turizminde Mekke, Medine ve Kudüs'ten sonra geliyor.

İnanç turizminin yanı sıra kültürel değerleriyle de ön plana çıkan Şanlıurfa'da, en fazla ilgiyi kentle özdeşleşen ve üç ilahi dinin atası kabul edilen Hazreti İbrahim'in doğduğu rivayet edilen makam ve ateşe atıldığı yer olarak bilinen Balıklıgöl çekiyor.

Her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Balıklıgöl, İslam inancına göre ayrı bir öneme sahip olan recep, şaban ve ramazanda da adeta ziyaretçi akınına uğruyor.

Hazreti Eyyüp'ün çile çektiği makam olarak kabul edilen "Sabır Mekanı"nın yanı sıra sahabelerin cuma namazlarını kıldığı Ulu Cami ile Hasan Paşa ve Yusuf Paşa gibi tarihi camiler de en çok ilgi çeken mekanların başında geliyor.

- "Peygamberlerin hatıralarını yaşamış olursunuz"

İl Müftülüğü de kentte ramazanın özüne uygun geçirilmesi amacıyla yürütülen çalışmaları tamamladı.

Müftü İhsan Açık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok sayıda peygamberin kentte yaşaması dolayısıyla hatıralarının ve bağlarının günümüzde devam ettiğini söyledi.

Bazı mekanların zamana göre öne çıktığını belirten Açık, "Mekke, Medine nasıl öne çıktıysa, Kudüs nasıl öne çıktıysa, Şanlıurfa da bu noktada öne çıkmıştır. Halilürrahman dediğimizde, Allah'ın dostu olarak nitelendirilen Hazreti İbrahim dediğimizde aklımıza Şanlıurfa geliyor. Yine sabır timsali Hazreti Eyyüp ve daha birçok peygamberin hatıralarını burada yaşamış olursunuz." dedi.

- "Kentteki bütün camilerimizde hatim okutuyoruz"

Şanlıurfa'da ramazanın, hem örf ve geleneklerle hem de İslam'dan alınan güçle yaşandığını aktaran Açık, kentte insanların ramazanı daha güzel yaşadığını ve yaşatmaya çalıştığını ifade etti.

Açık, ramazan ayında teravih namazları başta olmak üzere bütün ibadetlerin kentte coşkuyla yapıldığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Şanlıurfa'da teravih namazları birçok şehre göre ve hatta dünyadaki birçok şehre göre daha canlı, kapsamlı yaşanıyor. İnsanların çocuk çoluğuyla, özellikle bayanların rağbetiyle çok güzel bir şekilde eda ediliyor. Kentteki bütün camilerimizde hatim okutuyoruz. Bütün camilerimizde ya sabah namazında ya öğlen namazında ya da yatsı namazından önce mutlaka Kur'an-ı Kerim sesi duyarsınız. Şanlıurfa'da insanlar Mekke ve Medine'deki gibi orucu sıcak havada yaşıyor. İnsanlar orucun maneviyatını daha iyi yaşama anlamında camilerimizde vakit geçiriyor. Camilerimizi, sohbet halkaları, mukabele halkaları, ders halkaları oluşturarak orucumuzu en güzel yaşadığımız mekanlar haline getireceğiz."

Açık, "Camilerimizin temizliğinden, içindeki tesisatın güzelliğine kadar bir çok çalışma yaptık. Ramazanda insanlarımıza daha güzel bir ortam oluşturulması, maneviyatı olumsuz etkilememe adına bütün hazırlıklarımızı yaptık." dedi.

- "Bir sahur ve iftarı Şanlıurfa'da geçirin"

Açık, Şanlıurfa'nın manevi atmosferinin ramazanda bir başka güzelliğe büründüğünü dile getirerek, bu yıl "Ramazan Urfa'da yaşanır" sloganıyla çalışma yürüttüklerini belirtti.

Çalışma kapsamında yurt içi ve dışındaki ziyaretçilere bir sahur ve iftarlarını Şanlıurfa'da yapmaları çağrısında bulunduklarını aktaran Açık, şöyle konuştu:

"Bir zamanlar hacca gidenler Mekke'yi, Medine'yi görmeden önce Şanlıurfa'yı görerek, burada sanki hacca ve umreye hazırlık yapıyordu. Herkesin kendi şehrinde yaşadığı güzellikler vardır ama biz istiyoruz ki ramazanı bir de Şanlıurfa'da yaşayın. Ramazanın rahmetini, mağfiretini tatma anlamında bir sahur ve bir iftarın Şanlıurfa'da geçirilmesini istiyoruz. Buralara gelerek, hem tefekkürünüzün hem tezekkürünüzün hem de şehrin o manevi hayatının orucunuza, ramazanınıza nasıl bir katkı sunduğunu hissedeceksiniz. Ziyaretçilerimizin camilerimizi ziyaret ederek, vakit namazlarını kılmalarını, Hazreti Eyyüp ve İbrahim peygamberlerin makamlarına giderek geçmişin o güzelliğinden, kalplerine güzellikler almalarını istiyoruz."

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