Şırnak’ta Elmalı ve Kuyu Tepe üs bölgesine PKK’lı teröristler tarafından saldırıda terhisine bir hafta kala şehit olan Piyade Er Baki Afşar'ın şehadet haberi Çorum'daki baba evine şehit ateşi düştü.

İHA'nın haberine göre; Piyade Er Baki Afşar'ın şehadet haberini Vali Yardımcısı Coşkun Doğan ve Garnizon Komutanı Alb. Çetin Öcal tarafından Gülabibey Mahallesi Bagcılar 17. Sokakta yaşayan ailesine verdi. Şehidin akrabaları, yakınları ve komşuları acı haber üzerine eve gelirken şehidin evine Türk bayrağı asıldı.

Terhisine 6 gün kala şehit düşen Er Baki Afşar'ın şehit haberini babası Mustafa Afşar Kırıkkale'de öğrendi. Bir fabrikada montaj ustası olarak çalışan ve işi dolaysıyla Kırıkkale'ye giden baba Mustafa Afşar ambulansla Çorum'da getirildi.

Çorum'un Oğuzlar ilçesi nüfusuna kayıtlı şehit Piyade Er Baki Afşar'ın sivil hayatta motor ustası olduğu öğrenildi. Şehit Er'in Çorum'daki baba evi acı haberin duyulmasından sonra Türk bayrakları ile donatılarak taziye çadırı kuruldu.

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