Şırnak Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, Gabar Dağı bölgesinin Afretalli Tepe mevkisinde PKK'lı teröristlere yönelik 23. Jandarma Sınır Tümeni ve Çakırsöğüt Jandarma Tugayı "Hançer-1" müşterek operasyonu sürüyor.

AA'nın haberine göre; hava destekli operasyonda saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi.

AĞRI'DAKİ OPERASYONDA DA 15 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan, Ağrı'da terör örgütü PKK/KCK adına faaliyette bulunan kişilere yönelik yapılan operasyonlarda 15 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğümüzce PKK/KCK terör örgütü adına milis/işbirlikçi olarak faaliyet yürüten şahısların deşifre edilerek suç unsurlarıyla birlikte yakalanmasına yönelik 19.03.2018 tarihinde eş zamanlı olarak yapılan operasyonlarda 15 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Operasyonlar sonucunda şahıslarla birlikte 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve fişek, çok sayıda dijital materyal ve örgütsel notlar, terör örgütünü sözde simgeleyen bez parçaları ele geçirilmiştir." denildi.

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