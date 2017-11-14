Şırnak'ta 5 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, Şırnak, Siirt ve Van güvenlik güçlerinin 2 Kasım'da başlattığı hava destekli 'Şehit İstihbarat Binbaşı Koray Onay' adı verilen hava destekli operasyonlar kapsamında bugün 5 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

DHA'nın haberine göre; Uğur Tepe bölgesinden yapılan top atışları sonucu 1 teröristin, Mehmet Yusuf Dağı kuzeyindeki hava harekatı sonucu ise 2 teröristin sığınak içerisinde etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

Ayrıca Cudi Dağı Anılmış bölgesinde İHA ile tesbit edilen 2 terör örgütü mensubunun, saat 14.55´te hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Valilik açıklamasında 'Şehit İstihbarat Binbaşı Koray Onay' operasyonu kapsamında bugüne kadar 34 teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Şırna

Şırnak Valiliği

terörist