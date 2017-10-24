Şırnak'ta 8 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi Yenice köyü bölgesinde İnsansız Hava Aracı (İHA) ile 8 kişilik PKK'lı terörist tespit edildi. AA'nın haberine göre; düzenlenen hava destekli operasyonda iki ayrı noktada 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Bölgede terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon sürüyor.

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