Şırnak'ta el yapımı patlayıcı imha edildi

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, Kumçatı beldesine bağlı Kocağıl bölgesinde, yol kenarına terör örgütü PKK mensuplarınca el yapımı patlayıcı tuzaklandığı bilgisine ulaştı.

AA'nın haberine göre; ekipler tarafından bölgede yapılan incelemede, biri mutfak tüpüne, diğeri güğüm içerisine 70 kilogram TNT kullanılarak tuzaklanmış uzaktan kontrollü el yapımı patlayıcı tespit edildi.

Patlayıcı, Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kontrollü imha edildi.

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