Şırnak'ta gözaltına alınan HDP Milletvekili Birlik serbest bırakıldı

HDP Şırnak Mililetvekili Leyla Birlik, açılan bir davada ifade vermeye gitmediği için hakkında verilen 'zorla getirme kararı' kapsamında Şırnak'taki evinde gözaltına alındı. Adliyeye götürülen Birlik, ifadesinin alınmasından sonra serbest bırakıldı.

DHA'nın haberine göre, HDP Şırnak Milletvekili Leyla Birlik, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla hakkında açılan bir davada ifade vermeye gitmediği gerekçesiyle mahkemeden çıkarılan zorla getirilme kararı nedeniyle bugün Şırnak'taki evinde gözaltına alındı. Şırnak Adliyesi'ne götürülen Birlik, ifadesinin alınmasından sonra serbest bırakıldı. HDP'li Birlik, Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı´nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 4 Kasım 2016 tarihinde tutuklanmış, 4 Ocak´ta yargılandığı davanın ilk duruşmasında tahliye edilmişti.