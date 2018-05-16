Şırnak'ta ilk iftar saat kaçta yapılacak

2018 Ramazan ayı 16 Mayıs itibariyle başladı. Rahmet ve bereket ayı olan Ramazan ayı, müslüman alemi tarafından coşkuyla karşılandı. İlk orucun bugün tutulduğu Ramazan ayının ilk iftarı saat kaçta olacak? Şırnak'ta akşam ezanı saat kaçta okunacak? İşte Şırnak imsakiyesi...
ŞIRNAK İFTAR VAKTİ 2018
Ramazan ayı, yapılan ilk sahur ile başladı. İlk orucun bugün tutulduğu Şırnak'ta iftar saati merak konusu oldu. Diyanet’in resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 16 Mayıs Çarşamba Şırnak'ta iftar vakti 19:20 olarak yer almakta. Şırnak'ta saat 19:20’de okunacak ezanla birlikte Ramazan’ın ilk iftarı yapılacak.
ŞIRNAK İMSAK VAKTİ 17 MAYIS 2018
Şırnak halkı yarın gece 2. sahura kalkacak. Şırnak sahur vakti 03:15 olarak Diyanet’in resmi internet sitesinde yer almakta. Şırnak'da 03:15 itibariyle 2. oruç tutulmaya başlanacak.
ŞIRNAK'TA İLK TERAVİH NAMAZI KILINDI
Şırnak'ta terörün tahrip ettiği camide ilk teravihŞırnak'ta terör saldırıları sonucu tahrip edilen, onarımla yeniden ibadete açılan Geylani Camisi'nde ilk teravih kılındı.Yeni Mahalle'deki camiyi dolduran vatandaşlar, namazın ardından şehit Filistinliler için dua okudu.Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, terör saldırı nedeniyle tahrip edilen, yürütülen çalışmalarla hizmete açılan camide ilk teravih namazını kılmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi.
"Geylani Camisi çukur ve barikat terörü döneminde eli kanlı terör örgütü tarafından büyük oranda tahrip edilen camilerimizden biriydi. Allah'a şükür devlet ve millet el ele verdik, diğer tahrip edilen camiler gibi bu camimizi de çok kısa bir sürede onararak ibadete açmış olduk." diyen Aktaş, bugün de Şırnaklı vatandaşlarla camide, nezih ortamda teravih namazını eda ettiklerini vurguladı.Aktaş, "İnşallah ramazan ayını bütün İslam aleminde huzur ve güven ortamı içerisinde, kardeşlik ruhu içerisinde idrak ederiz. Rabbimden birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi daim kılmasını niyaz ediyoruz." şeklinde konuştu.İl Müftü Yardımcısı Selahattin Özçelik de ramazana girmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.
Hayatını kaybeden Filistinliler için dua ettiklerini dile getiren Özçelik, şunları kaydetti:"Müslümanlar bir vücudun organları gibidirler' buyurur Peygamber efendimiz. Vücudun bir organı acısa bütün vücut ağrır, bunun huzursuzluğunu çeker. Bugün dünyanın dört bir yanında Müslümanlar çok büyük zulümler görüyor. Bu da bize büyük üzüntü veriyor. Dünyanın dört bir yanında bu zulümler devam etmektedir. Bizi üzen başka bir durum da İslam aleminin birlik ve beraberlik içerisinde olmamasıdır."Özçelik, Allah'tan tüm İslam aleminin bir ve beraber olmayı nasip etmesini diledi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.