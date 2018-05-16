Şırnak'ta ilk iftar saat kaçta yapılacak

2018 Ramazan ayı 16 Mayıs itibariyle başladı. Rahmet ve bereket ayı olan Ramazan ayı, müslüman alemi tarafından coşkuyla karşılandı. İlk orucun bugün tutulduğu Ramazan ayının ilk iftarı saat kaçta olacak? Şırnak'ta akşam ezanı saat kaçta okunacak? İşte Şırnak imsakiyesi...

ŞIRNAK İFTAR VAKTİ 2018

Ramazan ayı, yapılan ilk sahur ile başladı. İlk orucun bugün tutulduğu Şırnak'ta iftar saati merak konusu oldu. Diyanet’in resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 16 Mayıs Çarşamba Şırnak'ta iftar vakti 19:20 olarak yer almakta. Şırnak'ta saat 19:20’de okunacak ezanla birlikte Ramazan’ın ilk iftarı yapılacak.

ŞIRNAK İMSAK VAKTİ 17 MAYIS 2018

Şırnak halkı yarın gece 2. sahura kalkacak. Şırnak sahur vakti 03:15 olarak Diyanet’in resmi internet sitesinde yer almakta. Şırnak'da 03:15 itibariyle 2. oruç tutulmaya başlanacak.

ŞIRNAK'TA İLK TERAVİH NAMAZI KILINDI

Şırnak'ta terörün tahrip ettiği camide ilk teravihŞırnak'ta terör saldırıları sonucu tahrip edilen, onarımla yeniden ibadete açılan Geylani Camisi'nde ilk teravih kılındı.Yeni Mahalle'deki camiyi dolduran vatandaşlar, namazın ardından şehit Filistinliler için dua okudu.Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, terör saldırı nedeniyle tahrip edilen, yürütülen çalışmalarla hizmete açılan camide ilk teravih namazını kılmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi.

"Geylani Camisi çukur ve barikat terörü döneminde eli kanlı terör örgütü tarafından büyük oranda tahrip edilen camilerimizden biriydi. Allah'a şükür devlet ve millet el ele verdik, diğer tahrip edilen camiler gibi bu camimizi de çok kısa bir sürede onararak ibadete açmış olduk." diyen Aktaş, bugün de Şırnaklı vatandaşlarla camide, nezih ortamda teravih namazını eda ettiklerini vurguladı.Aktaş, "İnşallah ramazan ayını bütün İslam aleminde huzur ve güven ortamı içerisinde, kardeşlik ruhu içerisinde idrak ederiz. Rabbimden birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi daim kılmasını niyaz ediyoruz." şeklinde konuştu.İl Müftü Yardımcısı Selahattin Özçelik de ramazana girmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Hayatını kaybeden Filistinliler için dua ettiklerini dile getiren Özçelik, şunları kaydetti:"Müslümanlar bir vücudun organları gibidirler' buyurur Peygamber efendimiz. Vücudun bir organı acısa bütün vücut ağrır, bunun huzursuzluğunu çeker. Bugün dünyanın dört bir yanında Müslümanlar çok büyük zulümler görüyor. Bu da bize büyük üzüntü veriyor. Dünyanın dört bir yanında bu zulümler devam etmektedir. Bizi üzen başka bir durum da İslam aleminin birlik ve beraberlik içerisinde olmamasıdır."Özçelik, Allah'tan tüm İslam aleminin bir ve beraber olmayı nasip etmesini diledi.

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