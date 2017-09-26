İHA'nın haberine göre, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Taşarası köyü Komato mevkiinde küçükbaş hayvanlarını otlatan çobanlar süt sağmak için sürüyü Habur Çayı kenarına getirirken keçiler sürü halinde uçurumdan yuvarlandı.

120 KEÇİ TELEF OLDU!

Menfezi geçmeye çalışırken uçurumdan yuvarlanan sürüde 120 keçi telef oldu. Olay yerine giden Berivanlar (Süt sağan kadınlar) gördükleri manzara karşısında gözyaşlarını tutamadı.

Görgü tanıklarından Rauf Ecer isimli vatandaş, her zaman keçileri buraya getirdiklerini ve Berivanların burada keçilerin sütünü sağdığını söyledi. Ecer "Bugün üzücü bir olay oldu. Köydeydik çoban telefon açtı. Keçilerin telef olduğunu söyledi sonra buraya geldik. Benim bir keçim telef oldu ama kiminin 10 kimin de 16 keçisi telef oldu. Buradaki Berivanlar keçilerinin telef olduğunu görünce ağladı" dedi.