Şırnak'ta kömür ocağında göçük! 6 işçi hayatını kaybetti

Şırnak merkez maden ocakları mevkisinde kömür ocağında göçük meydana geldi. Habertürk Haber Merkezi'nden Melih Yiğit'in edindiği bilgilere göre; 6 işçi hayatını kaybettiği, göçük altında işçilerin olduğu belirtildi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, kazanın olduğu madenin ruhsatsız ve kaçak olduğu belirtildi.
Bakanlık'tan yapılan açıklama şu şekilde:
Şırnak’ta meydana gelen kazanın olduğu maden sahası, işletme ve iş güvenliği riski barındırdığı için MİGEM tarafından 2013 yılında faaliyete durdurulmuş bir sahadır. Kazanın meydana geldiği saha için MİGEM tarafından verilmiş çalışma ruhsatı söz konusu değildir. Yapılan işlem kaçak işlemdir.
Şırnak'ta kömür ocağında göçük! İşte ilk görüntüler
Şırnak'ta kömür ocağında göçük! İşte ilk görüntüler
ŞIRNAK VALİLİĞİ GÖÇÜK İLE İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI
Valilik tarafından yapılan açıklamada, göçük altında kalan bir vatandaşı kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, "İlimiz merkez - Cizre karayolu üzerinde bulunan 1 nolu kömür ocağında bugün saat 14.30 sıralarında meydana gelen heyelan neticesinde göçük altında kalan 6 vatandaşımız vefat etmiş, 1 vatandaşımız ise ağır yaralanmıştır. Göçük altında kalan 1 vatandaşımızın arama - kurtarma çalışmaları ise devam etmektedir" denildi.
"SÖZ KONUSU ALAN 2013 YILINDA ÜRETİME KAPATILMIŞTIR"
Valilik tarafından yapılan açıklamada söz konusu alanın 2013 yılında üretime kapatıldığı belirtildi. Açıklamada, "Söz konusu alan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 2013 yılında üretime kapatılmış bir alandır. Ruhsatsız olarak kömür çıkarma faaliyeti esnasında meydana gelen üzücü olayla ilgili olarak adli mercilerce hem iş güvenliği hem de terör örgütü ile bağlantıları yönüyle çok kapsamlı bir soruşturma başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.
ÇALIŞMA BAKANLIĞI: MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Şırnak'taki maden kazası ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu'nun talimatları çerçevesince inceleme başlatıldığı, inceleme kapsamında müfettişler görevlendirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Şırnak Cizre'de meydana gelen iş kazasında altı emekçimiz hayatını kaybetmiş, bir emekçimiz ise yaralanmıştır. Yaralı vatandaşımız Şırnak Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştır. Olayda hayatını kaybeden emekçilerimize Allah'tan rahmet, yaralımıza acil şifalar dileriz" denildi.
Yaşanan kaza sonucu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu'nun talimatları çerçevesince inceleme başlatıldığı vurgulanarak, " İnceleme kapsamında müfettişler görevlendirilmiştir. Ayrıca Bakanlığımız Sosyal Güvenlik Kurumu Şırnak İl Müdürü ile Çalışma ve İş Kurumu Şırnak İl Müdürü olay yerine intikal ettirilmiştir. Yaşanan iş kazasının detayları müfettiş incelemesinden sonra kamuoyu ile paylaşılacaktır" ifadesi kullanıldı.
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Misafir 17 Ekim 2017 Salı 18:46denetleme nerede?00
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Misafir 17 Ekim 2017 Salı 21:38kaçak diyor bilinen bir yer değil00
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Misafir 17 Ekim 2017 Salı 18:14Kaçak ta şimdıye kadar Nasıl çalışmış kımler müsade etmiş60