Şırnak'taki 1 nolu kömür ocağında 17 Ekim'de 7 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan göçükte yaralı olarak kurtulan Sıddık Kabak, Şırnak Devlet Hastanesi'ndeki 2 beyin ameliyatı yapılmasının ardından Gaziantep Sevgi Hastanesi'ne sevk edilmişti.



DHA'nın haberine göre; Kabak, burada yapılan tüm müdahalelere kurtarılamayarak bugün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

Kabak'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, göçükte yaşamını yitirenlerin sayısı da 8'e çıkmış oldu.

CENAZE TESLİM EDİLDİ

Şırnak'ta ruhsatsız kömür ocağında meydana gelen göçük altında yaralı olarak çıkarılan son işçi ve Gaziantep'te tedaviye alındığı hastanede ölen 18 yaşındaki Sıddık Kabak'ın cenazesi, ailesine teslim edildi.

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