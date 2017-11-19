Şırnak'ta öldürülen kırmızı listedeki terörist gece yarısı toprağa verildi

DHA'nın haberine göre; Terör örgütü PKK'nın kadın örgütlenmesi olan YJA Star'ın en tepesinde bulunan ve İçişleri Bakanlığı'nın aranan teröristler listesinin kırmızı kategorisinde yer alırken, 13 Kasım'da Şırnak'ın Bestler-Dereler bölgesinde düzenlenen hava operasyonunda öldürülen PKK'lı terörist Hülya Eroğlu'nun cenazesi, Şırnak'tan Diyarbakır'a getirildi.

Yeniköy Mezarlığı'na güvenlik güçlerinin aldığı önlemlerle getirilen terörist Eroğlu'nun cenazesine, HDP Mililetvekilleri Feleknaz Uca, Sibel Yiğital ve Berdan Öztürk ile yakınları katıldı. Eroğlu'nun cenazesi burada toprağa verildi.

Başına 4 milyon lira ödül konulan, KCK'nın yürütme konseyi üyelerinden biri olan 43 yaşındaki PKK'lı terörist Hülya Eroğlu, çözüm süreci sırasında Kandil'e giden HDP heyeti ile yapılan bazı görüşmelere de katılmıştı.