Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, güvenlik güçlerince Gabar Dağı bölgesinde arazi arama faaliyeti yürütüldüğü sırada teröristlerce araziye tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak etti. Patlamada bir uzman çavuş yaralandı.

AA'nın haberine göre; yaralanan uzman çavuş helikopterle ulaştırıldığı Şırnak Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

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