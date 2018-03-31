DHA'nın haberine göre, Şırnak Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

"Şırnak İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütü üyelerine ve milis işbirlikçilerine yönelik, ilimiz Silopi ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde icra edilen operasyonlarda, 46 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği dipçiği ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlara kararlılıkla devam edilmektedir."

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