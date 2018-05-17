Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Beytüşşebap ilçesi Bölücek köyü Ballı mezrası kırsalına operasyon yaptı.

Operasyonda PKK'lı teröristlere ait kayalıklara gizlenmiş 3 çuval içerisinde fünyeleri takılı 35 roketatar mühimmatı, 4 kilogram C-4 patlayıcı ve el yapımı patlayıcı düzeneği bulundu.

Patlayıcı, olay yerinde kontrollü imha edildi.

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