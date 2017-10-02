Şırnak'ta PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan Yüzbaşı Mustafa Erdal ve güvenlik korucusu Dündar Page için tören düzenlendi.
23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı'ndaki törende şehit Yüzbaşı Mustafa Erdal (33) ile güvenlik korucusu Dündar Page'nin (32) Türk bayrağına sarılı naaşları katafalka konuldu, saygı duruşunda bulunuldu, şehitlerin öz geçmişi okundu ve dua edildi.
Şehit güvenlik korucusu Page'nin yakınları Kürtçe ağıt yaktı, baba Hasan Page gözyaşlarına hakim olamadı.
Şehitlerin cenazesi, helallik alınmasının ardından silah arkadaşlarının omuzlarında ambulansa taşındı.
Helikopterle Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'na götürülen evli ve bir çocuk babası Yüzbaşı Erdal'ın cenazesi Ankara'ya, evli ve 3 çocuk babası Page'nin naaşı ise ambulansla Şırnak'ın Cizre ilçesine gönderildi.
Törene, Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, 2. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Metin Temel, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Salih Karataş, Şırnak Belediye Başkan Vekili Turan Bedirhanoğlu, 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Veli Tarakçı, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak, Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy da katıldı.
Yapımı süren Şırnak-Cizre kara yolu 20. kilometresi İkizce mevkisinde yol güvenliğini sağlayan güvenlik güçlerine dün terör örgütü PKK'lı teröristlerce gerçekleştirilen saldırıda Yüzbaşı Mustafa Erdal ve güvenlik korucusu Dündar Page şehit düşmüş, 4 korucu da yaralanmıştı.
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