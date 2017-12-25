Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce Silopi ilçesi Buğdaylı ve Bostanlı köylerinde PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmatların gizlendiği bilgisine ulaştı.

AA'nın haberine göre, düzenlenen operasyonda, toprağa gizlenmiş 6 kaleşnikof piyade tüfeği, 2 el bombası, av tüfeği, tabanca, silahlara ait mühimmat ile hücum yeleği ele geçirildi.

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