Şırnak'taki maden faciasıyla ilgili gözaltına alınan 3 kişi serbest bırakıldı

Şırnak'ta 7 işçinin hayatını kaybettiği, 1 işçinin de yaralandığı maden ocağındaki göçükle ilgili başlatılan soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan ve aralarında yüklenici firma sahibinin de bulunduğu 3 şahıs, İHA'nın geçtiği bilgiye göre, haklarında adli kontrol kararı verilerek, serbest bırakıldı.

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maden faciası