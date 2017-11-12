Şırnak'taki operasyonda Rus yapımı METİS füzesi ele geçirildi

Şırnak Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Bestler-Dereler bölgesinde Şırnak, Siirt ve Van'dan gelen güvenlik güçlerince başlatılan hava destekli 'Şehit İstihbarat Binbaşı Koray Onay Operasyonu' kapsamında, bugüne kadar 22 sığınak ve 4 erzak deposunun tespit edildiği belirtildi.
METİS FÜZESİ ELE GEÇİRİLDİ
Şırnak Valiliği'nden şu açıklama yapıldı:
04 Kasım 2017 tarihinde ilimiz Besta ve Bestler-Dereler Bölgelerinde Şırnak, Siirt ve Van güvenlik güçlerince başlatılan hava destekli Şehit İstihbarat Binbaşı Koray ONAY operasyonu kapsamında bu güne kadar (22) sığınak, (4) erzak deposu tespit edilmiş olup, yapılan aramalarda;
-1 Adet 130 mm. 2000 m. menzilli yabancı menşeli METİS Tanksavar Silahı,
-1 Adet 130 mm. Tel Güdümlü METİS Tanksavar Mühimmatı,
-1 Adet 82 mm. Havan
-1 Adet RPG-7 Roketatar,
-1 Adet Şiyar Keskin Nişancı Tüfeği,
-1 Adet Kanas Keskin Nişancı Tüfeği,
-1 Adet BİXİ Makinalı Tüfek,
-10 Adet Kaleşnikof Piyade Tüfeği,
-3 Adet M-16 Piyade Tüfeği,
-1 Adet İncil
İle bu silahlara ait çok miktarda mühimmat ve yaşam malzemesi ile örgütsel dokümanlar ele geçirilmiştir.
Bölgede operasyonlar aralıksız olarak devam etmektedir.
ŞIRNAK BÖLGESİNDE İLK KEZ ELE GEÇİRİLDİ
DHA'nın haberine göre; Daha önce PKK terör örgütü yanlısı sosyal medya hesaplarında görüntüleri paylaşılan METİS tanksavar füzesinin kartuşu, 2015 yılında Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde ele geçirilirken, Şırnak bölgesinde silahın ilk kez ele geçirildiği belirtildi.
METİS FÜZESİ NEDİR?
Sovyetler Birliği tarafından 1992 yılında geliştirilen, yarı otomatik güdümlü tanksavar füzesi sınıfında olan METİS, tanklara ve helikopterlere karşı kullanılıyor. Omuzdan veya tripod üzerinden ateşlenen füzenin, 13.8 kilo ağırlığında ve 98 santimetre uzunluğunda olduğu belirtilirken, füzede 10 kilo TNT'ye eşdeğer nitelikte HEAT harp başlığı kullanılıyor. 2 kilometre etkili menzili bulunan füzenin başlığı, saniyede 200 metre hızla seyrederken, değerinin ise 70 bin Dolar civarında olduğu belirtiliyor.
METİS tanksavar füzesinin Rusya, Suriye, İran, Bulgaristan, Kuzey Kore, Ermenistan, Hırvatistan, Bangladeş, Macaristan, Ukrayna ve Lübnan Hizbullahı tarafından kullanıldığı biliniyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.