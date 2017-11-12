Şırnak'taki operasyonda Rus yapımı METİS füzesi ele geçirildi

Şırnak Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Bestler-Dereler bölgesinde Şırnak, Siirt ve Van'dan gelen güvenlik güçlerince başlatılan hava destekli 'Şehit İstihbarat Binbaşı Koray Onay Operasyonu' kapsamında, bugüne kadar 22 sığınak ve 4 erzak deposunun tespit edildiği belirtildi.

METİS FÜZESİ ELE GEÇİRİLDİ

Şırnak Valiliği'nden şu açıklama yapıldı:

04 Kasım 2017 tarihinde ilimiz Besta ve Bestler-Dereler Bölgelerinde Şırnak, Siirt ve Van güvenlik güçlerince başlatılan hava destekli Şehit İstihbarat Binbaşı Koray ONAY operasyonu kapsamında bu güne kadar (22) sığınak, (4) erzak deposu tespit edilmiş olup, yapılan aramalarda;



-1 Adet 130 mm. 2000 m. menzilli yabancı menşeli METİS Tanksavar Silahı,

-1 Adet 130 mm. Tel Güdümlü METİS Tanksavar Mühimmatı,

-1 Adet 82 mm. Havan

-1 Adet RPG-7 Roketatar,

-1 Adet Şiyar Keskin Nişancı Tüfeği,

-1 Adet Kanas Keskin Nişancı Tüfeği,

-1 Adet BİXİ Makinalı Tüfek,

-10 Adet Kaleşnikof Piyade Tüfeği,

-3 Adet M-16 Piyade Tüfeği,

-1 Adet İncil



İle bu silahlara ait çok miktarda mühimmat ve yaşam malzemesi ile örgütsel dokümanlar ele geçirilmiştir.



Bölgede operasyonlar aralıksız olarak devam etmektedir.

ŞIRNAK BÖLGESİNDE İLK KEZ ELE GEÇİRİLDİ

DHA'nın haberine göre; Daha önce PKK terör örgütü yanlısı sosyal medya hesaplarında görüntüleri paylaşılan METİS tanksavar füzesinin kartuşu, 2015 yılında Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde ele geçirilirken, Şırnak bölgesinde silahın ilk kez ele geçirildiği belirtildi.

METİS FÜZESİ NEDİR?

Sovyetler Birliği tarafından 1992 yılında geliştirilen, yarı otomatik güdümlü tanksavar füzesi sınıfında olan METİS, tanklara ve helikopterlere karşı kullanılıyor. Omuzdan veya tripod üzerinden ateşlenen füzenin, 13.8 kilo ağırlığında ve 98 santimetre uzunluğunda olduğu belirtilirken, füzede 10 kilo TNT'ye eşdeğer nitelikte HEAT harp başlığı kullanılıyor. 2 kilometre etkili menzili bulunan füzenin başlığı, saniyede 200 metre hızla seyrederken, değerinin ise 70 bin Dolar civarında olduğu belirtiliyor.

METİS tanksavar füzesinin Rusya, Suriye, İran, Bulgaristan, Kuzey Kore, Ermenistan, Hırvatistan, Bangladeş, Macaristan, Ukrayna ve Lübnan Hizbullahı tarafından kullanıldığı biliniyor.

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