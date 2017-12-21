Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 4 bölücü terör örgütü üyesi, Şırnak'ın Silopi ilçesinde güvenlik güçlerine teslim oldu.

AA'nın aktardığına göre, Bingöl'ün Genç İlçesi'ndeki arazi aramasında, bir sığınak içerisinde 3 Kalaşnikof piyade tüfeği, 3 el telsizi, 35 el yapımı patlayıcı yapımında kullanılmak üzere hazırlanmış tüp, 600 pil, 10 uyku tulumu, 2 ton erzak ve muhtelif malzeme ile Batman'ın Sason ilçesinde, bir güneş paneli, 6 sırt çantası, 4 uyku tulumu, 40 pil, 50 metre sera naylonu, 100 metre alüminyum folyo, 5 el feneri ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Öte yandan, Hakkari'nin Şemdinli İlçesi'nde, toprağa gömülü bulunan iki el yapımı patlayıcı imha edildi.

HAKKARİ'DE 1 TERÖRİST TESLİM OLDU

Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, Emniyet Müdürlüğü görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"20 Aralık'ta Yüksekova ilçesinde, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan hakkında yakalama kararı bulunan bölücü terör örgütü mensubu, kurulan irtibat sonucu görevlilerimizin belirttiği yere gelerek teslim olmuştur. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir."