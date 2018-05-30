Şırnak ve Şanlıurfa'da iftara ne kadar kaldı? Rahmet, bereket ve mağfiret mevsimi olan Ramazan ayının 15. gün orucu bugün tutuluyor. 2018 Ramazan ayının 15. orucunu tutan Şırnak ve Şanlıurfa'da iftar vakti için bekleyişe geçti. Peki, Şırnak ve Şanlıurfa'da iftar vakti ne zaman? Şırnak ve Şanlıurfa'da iftara ne kadar kaldı? İşte 2018 Şırnak ve Şanlıurfa'da iftar vakti ve imsakiyesi...

ŞIRNAK VE ŞANLIURFA İFTAR VAKTİ! İFTARA KAÇ SAAT VAR? (30 MAYIS ÇARŞAMBA)

On bir ayın sultanı olan Ramazan-ı Şerif'in 15. orucu tutuluyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 30 Mayıs Çarşamba günü Şırnak'da iftar vakti 19.31, Şanlıurfa'da 19.44 olarak görülüyor

ŞIRNAK VE ŞANLIURFA SAHUR, İMSAK VAKTİ 2018 (31 MAYIS PERŞEMBE)

Ramazan ayının 15. orucuna niyet bu gece edildi. Diyanet’in resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 31 Mayıs Perşembe Şırnak'da sahur vakti (imsak) 03:01, Şanlıurfa'da 03:18 olarak görülüyor. İmsak vakti okunacak ezanla birlikte Ramazan’ın 16. orucuna niyet edilecek.

ŞIRNAK RAMAZAN İMSAKİYESİ

ŞIRNAK Merkez İller ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AĞRI AKSARAY AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN ARTVİN AYDIN BALIKESİR BARTIN BATMAN BAYBURT BİLECİK BİNGÖL BİTLİS BOLU BURDUR BURSA ÇANAKKALE ÇANKIRI ÇORUM DENİZLİ DİYARBAKIR DÜZCE EDİRNE ELAZIĞ ERZİNCAN ERZURUM ESKİŞEHİR GAZİANTEP GİRESUN GÜMÜŞHANE HAKKARİ HATAY IĞDIR ISPARTA İSTANBUL İZMİR KAHRAMANMARAŞ KARABÜK KARAMAN KARS KASTAMONU KAYSERİ KIRIKKALE KIRKLARELİ KIRŞEHİR KİLİS KOCAELİ KONYA KÜTAHYA MALATYA MANİSA MARDİN MERSİN MUĞLA MUŞ NEVŞEHİR NİĞDE ORDU OSMANİYE RİZE SAKARYA SAMSUN SİİRT SİNOP SİVAS ŞANLIURFA ŞIRNAK TEKİRDAĞ TOKAT TRABZON TUNCELİ UŞAK VAN YALOVA YOZGAT ZONGULDAK İlçe MERKEZ BEYTÜŞŞEBAP CİZRE GÜÇLÜKONAK İDİL SİLOPİ ULUDERE

GÜN TARİH İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI 1 16.05.2018 Çarşamba 03:16 04:53 12:13 16:01 19:20 20:50 2 17.05.2018 Perşembe 03:15 04:53 12:13 16:01 19:21 20:51 3 18.05.2018 Cuma 03:14 04:52 12:13 16:02 19:21 20:53 4 19.05.2018 Cumartesi 03:13 04:51 12:13 16:02 19:22 20:54 5 20.05.2018 Pazar 03:11 04:50 12:13 16:02 19:23 20:55 6 21.05.2018 Pazartesi 03:10 04:50 12:13 16:02 19:24 20:56 7 22.05.2018 Salı 03:09 04:49 12:13 16:02 19:25 20:57 8 23.05.2018 Çarşamba 03:08 04:48 12:13 16:03 19:25 20:59 9 24.05.2018 Perşembe 03:07 04:48 12:13 16:03 19:26 21:00 10 25.05.2018 Cuma 03:06 04:47 12:13 16:03 19:27 21:01 11 26.05.2018 Cumartesi 03:05 04:47 12:13 16:03 19:28 21:02 12 27.05.2018 Pazar 03:04 04:46 12:13 16:03 19:29 21:03 13 28.05.2018 Pazartesi 03:03 04:46 12:13 16:04 19:29 21:04 14 29.05.2018 Salı 03:03 04:45 12:14 16:04 19:30 21:05 15 30.05.2018 Çarşamba 03:02 04:45 12:14 16:04 19:31 21:06 16 31.05.2018 Perşembe 03:01 04:44 12:14 16:04 19:31 21:07 17 01.06.2018 Cuma 03:00 04:44 12:14 16:05 19:32 21:08 18 02.06.2018 Cumartesi 03:00 04:43 12:14 16:05 19:33 21:09 19 03.06.2018 Pazar 02:59 04:43 12:14 16:05 19:33 21:10 20 04.06.2018 Pazartesi 02:58 04:43 12:14 16:05 19:34 21:11 21 05.06.2018 Salı 02:58 04:43 12:15 16:05 19:35 21:12 22 06.06.2018 Çarşamba 02:57 04:42 12:15 16:06 19:35 21:13 23 07.06.2018 Perşembe 02:57 04:42 12:15 16:06 19:36 21:14 24 08.06.2018 Cuma 02:56 04:42 12:15 16:06 19:36 21:14 25 09.06.2018 Cumartesi 02:56 04:42 12:15 16:06 19:37 21:15 26 10.06.2018 Pazar 02:56 04:42 12:16 16:07 19:37 21:16 Kadir Gecesi 27 11.06.2018 Pazartesi 02:55 04:42 12:16 16:07 19:38 21:16 28 12.06.2018 Salı 02:55 04:42 12:16 16:07 19:38 21:17 29 13.06.2018 Çarşamba 02:55 04:41 12:16 16:07 19:39 21:18 30 14.06.2018 Perşembe 02:55 04:41 12:16 16:08 19:39 21:18 ŞANLIURFA İMSAKİYE ŞANLIURFA Merkez İller ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AĞRI AKSARAY AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN ARTVİN AYDIN BALIKESİR BARTIN BATMAN BAYBURT BİLECİK BİNGÖL BİTLİS BOLU BURDUR BURSA ÇANAKKALE ÇANKIRI ÇORUM DENİZLİ DİYARBAKIR DÜZCE EDİRNE ELAZIĞ ERZİNCAN ERZURUM ESKİŞEHİR GAZİANTEP GİRESUN GÜMÜŞHANE HAKKARİ HATAY IĞDIR ISPARTA İSTANBUL İZMİR KAHRAMANMARAŞ KARABÜK KARAMAN KARS KASTAMONU KAYSERİ KIRIKKALE KIRKLARELİ KIRŞEHİR KİLİS KOCAELİ KONYA KÜTAHYA MALATYA MANİSA MARDİN MERSİN MUĞLA MUŞ NEVŞEHİR NİĞDE ORDU OSMANİYE RİZE SAKARYA SAMSUN SİİRT SİNOP SİVAS ŞANLIURFA ŞIRNAK TEKİRDAĞ TOKAT TRABZON TUNCELİ UŞAK VAN YALOVA YOZGAT ZONGULDAK İlçe MERKEZ AKÇAKALE BİRECİK BOZOVA CEYLANPINAR HALFETİ HARRAN HİLVAN SİVEREK SURUÇ VİRANŞEHİR GÜN TARİH İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI 1 16.05.2018 Çarşamba 03:32 05:09 12:27 16:15 19:33 21:03 2 17.05.2018 Perşembe 03:31 05:08 12:27 16:15 19:34 21:04 3 18.05.2018 Cuma 03:30 05:07 12:27 16:16 19:35 21:06 4 19.05.2018 Cumartesi 03:29 05:07 12:27 16:16 19:36 21:07 5 20.05.2018 Pazar 03:28 05:06 12:27 16:16 19:37 21:08 6 21.05.2018 Pazartesi 03:27 05:05 12:27 16:16 19:38 21:09 7 22.05.2018 Salı 03:26 05:05 12:28 16:16 19:38 21:10 8 23.05.2018 Çarşamba 03:25 05:04 12:28 16:17 19:39 21:12 9 24.05.2018 Perşembe 03:24 05:03 12:28 16:17 19:40 21:13 10 25.05.2018 Cuma 03:23 05:03 12:28 16:17 19:41 21:14 11 26.05.2018 Cumartesi 03:22 05:02 12:28 16:17 19:42 21:15 12 27.05.2018 Pazar 03:21 05:02 12:28 16:17 19:42 21:16 13 28.05.2018 Pazartesi 03:20 05:01 12:28 16:18 19:43 21:17 14 29.05.2018 Salı 03:19 05:01 12:28 16:18 19:44 21:18 15 30.05.2018 Çarşamba 03:18 05:00 12:28 16:18 19:44 21:19 16 31.05.2018 Perşembe 03:18 05:00 12:28 16:18 19:45 21:20 17 01.06.2018 Cuma 03:17 05:00 12:29 16:18 19:46 21:21 18 02.06.2018 Cumartesi 03:16 04:59 12:29 16:19 19:46 21:22 19 03.06.2018 Pazar 03:16 04:59 12:29 16:19 19:47 21:23 20 04.06.2018 Pazartesi 03:15 04:59 12:29 16:19 19:48 21:24 21 05.06.2018 Salı 03:14 04:58 12:29 16:19 19:48 21:25 22 06.06.2018 Çarşamba 03:14 04:58 12:29 16:20 19:49 21:25 23 07.06.2018 Perşembe 03:14 04:58 12:30 16:20 19:49 21:26 24 08.06.2018 Cuma 03:13 04:58 12:30 16:20 19:50 21:27 25 09.06.2018 Cumartesi 03:13 04:58 12:30 16:20 19:51 21:28 26 10.06.2018 Pazar 03:12 04:57 12:30 16:21 19:51 21:28 Kadir Gecesi 27 11.06.2018 Pazartesi 03:12 04:57 12:30 16:21 19:52 21:29 28 12.06.2018 Salı 03:12 04:57 12:31 16:21 19:52 21:30 29 13.06.2018 Çarşamba 03:12 04:57 12:31 16:21 19:52 21:30 30 14.06.2018 Perşembe 03:12 04:57 12:31 16:21 19:53 21:31

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