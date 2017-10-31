Şırnak´ta maden işletmecilerinden 6´sı tutuklandı

Şırnak´ta terör örgütüne finansal destek sağladıkları gerekçesiyle gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 20 maden ocağı işletmecisinden 6'sı, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

DHA'nın haberine göre, Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; 25 Ekim tarihinde terör örgütüne finansal destek sağladıkları iddiası ile gözaltına alınan 20 maden ocağı işletmecisi dün akşam geç saatlerinde adliyeye sevk edildi. Adliyeye getirilen 20 maden ocağı işletmecisi savcılıkta verdiği ifdenin ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Hakimlikte ifadeleri alınan 20 maden işletmecisinden 14'ü, adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 6 işletmeci tutuklanarak cezaevine gönderildi.