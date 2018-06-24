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Sırp sanatçının birbirinden etkileyici çizimleri

24.06.2018 - 13:49 | Güncelleme:

2 yaşındayken çizim yapmaya başlayan Sırp sanatçı Dušan Krtolica şuan 15 yaşında olmasına rağmen bu güne kadar 6 kişisel sergi açtı. İşte Dušan'ın birbirinden etkileyici çizimleri!

  • 1 Sırp sanatçının birbirinden etkileyici çizimleri
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    Sırp sanatçı Dušan Krtolica 2 yaşındayken çizime başladı ancak kalemi zar zor tutabiliyordu.

  • 2 Sırp sanatçının birbirinden etkileyici çizimleri
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    Ve çizimi o zamandan beri bırakmadı.

  • 3 Sırp sanatçının birbirinden etkileyici çizimleri
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    Şu an 15 yaşında ve şimdiye kadar 6 kişisel sergi açtı.

  • 4 Sırp sanatçının birbirinden etkileyici çizimleri
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    Dušan Krtolica, ana tema olarak doğal dünyayı seviyor.

  • 5 Sırp sanatçının birbirinden etkileyici çizimleri
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    Dušan, Bored Panda'ya hayvan krallığının çeşitliliğini sevdiğini söyledi.

  • 6 Sırp sanatçının birbirinden etkileyici çizimleri
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    "Uyum ve değişim yeteneği"

  • 7 Sırp sanatçının birbirinden etkileyici çizimleri
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    Dušan'ın hayvan çizimleri anatomik olarak da doğru. 

  • 8 Sırp sanatçının birbirinden etkileyici çizimleri
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    Bir kaç yıl önce bir ansiklopediyi bile resimlendirdi.

  • 9 Sırp sanatçının birbirinden etkileyici çizimleri
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     "Çizim benim için her zaman bir oyun oldu"

     

     

     

  • 10 Sırp sanatçının birbirinden etkileyici çizimleri
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    "Zevk alıyorum"

     

  • 11 Sırp sanatçının birbirinden etkileyici çizimleri
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    Sanat için zaman bulmak onun için zor değil.

     

  • 12 Sırp sanatçının birbirinden etkileyici çizimleri
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    Genellikle her gün bir kaç saat çizen Dušan, zevk aldığını belirtti. 

     

     

  • 13 Sırp sanatçının birbirinden etkileyici çizimleri
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    "Benim için zor değil" diye ekleme yaptı.

     

  • 14 Sırp sanatçının birbirinden etkileyici çizimleri
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    Dušan sadece canlılarla ilgilenmiyor.

     

     

  • 15 Sırp sanatçının birbirinden etkileyici çizimleri
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    Onun yaşındaki birçok erkek çocuk gibi, o da dinozorlar ve diğer soyu tükenmiş türler tarafından büyülendi.

  • 16 Sırp sanatçının birbirinden etkileyici çizimleri
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    "Tamamen bellekten çiziyor"

     

  • 17 Sırp sanatçının birbirinden etkileyici çizimleri
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    Dušan "Zaten kafamda çizmek istediğim hayvanın resmi var, bu yüzden çizerken resmine bakmak zorunda kalmıyorum" dedi.

     

  • 18 Sırp sanatçının birbirinden etkileyici çizimleri
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    Kendisi ilk hangi hayvanı çizdiğini hatırlamıyor.

  • 19 Sırp sanatçının birbirinden etkileyici çizimleri
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    Ama ebeveynleri bir balina olduğunu söylüyor. 

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