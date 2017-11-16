Sırrı Süreyya Önder hakkında 'yargılama erteleme' kararı

Mardin Kızıltepe'de 15 Aralık 2012 tarihinde düzenlenen, 'Buradayım, irademe sahip çıkıyorum' eylemine katıldığı ve konuşma yaptığı gerekçesiyle hakkında, 'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na Muhalefet' ve 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Açıkça Tahrik etmek' suçlamalarıyla 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in yargılanmasına devam edildi.

DHA'nın haberine göre; Kızıltepe 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına, daha önce ifadesi alınan Sırrı Süreyya Önder katılmazken, avukatı Serdar Çelebi hazır bulundu. Duruşmada söz alan Çelebi, milletvekili olan müvekkilinin konuşmasının hükümete yönelik eleştiri olduğunu belirterek, Önder'in beraatini talep etti.

KARAR AÇIKLANDI

Daha sonra kararını açıklayan mahkeme heyeti, davada, yargılamanın ertelenmesine karar verdi. Karar tarihinden itibaren 3 yıl içinde aynı suçun işlenmesi durumunda, ertelenen yargılamaya devam edileceği belirtildi. Sırrı Süreyya Önder'in avukatı Serdar Çelebi, her 2 suç yönünden de beraat kararı verilmesi gerektiğini belirterek, erteleme kararını temyiz edeceklerini söyledi.