Kardiyoloji ve İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Gönenç Kocabay, kalp krizi belirtilerini sıraladı. Kocabay, ''Göğüs ortasında ağrı, baskı, yanma ya da rahatsızlık hissi, kollarda, sol omuzda, dirsekte, alt çene ya da sırtta ağrı ya da rahatsızlık hissi, ilave olarak nefes darlığı, fenalık hissi, bulantı-kusma, soğuk terleme, solukluk ya da kafada sersemlik hissi kalp krizinin habercisi olabilir'' dedi.
İHA'nın haberine göre; Doç. Dr. Gönenç Kocabay, kardiyovasküler hastalıkları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Doç. Dr. Kocabay, kardiyovasküler hastalıklar yani kalp-damar hastalıklarının, dünya genelinde ölümlere en sık yol açan hastalıklar olduğunu söyleyerek, ateroskleroz, kalp krizi, iskemik inme, kalp yetmezliği ve aritmi kalp vanasında oluşan sorunların kardiyovasküler hastalıklara neden olabileceğini ifade etti.
Dünyada en yaygın kardiyovasküler hastalık türünün kalp krizine neden olabilen koroner arter hastalığı (CAD) olduğunu belirten Doç. Dr. Kocabay, koroner kap hastalığı da denilen CAD'ı, kalbe kan ve oksijen sağlayan küçük damarların daralması olarak açıkladı.
KARDİYOVASKÜLER HASTALIKLAR NELERDİR?
Doç. Dr. Gönenç Kocabay, kalp ve kan damarlarının hastalıklarını kapsayan kardiyovasküler hastalıkları şu şekilde açıkladı:
Koroner damar hastalıkları (Koroner Kalp Hastalığı): Kalp kasını besleyen damarların kısmi ya da tam tıkanmasıyla oluşmaktadır.
Beyin damar hastalıkları: Beyni besleyen kan damarları hastalıklarıdır.
Periferik damar hastalıkları: Kolları ve bacakları besleyen kan damarları hastalığıdır.
Romatizmal kalp hastalıkları: Bademcik enfeksiyonuna (tonsillit) yol açan streptokok türü bakterilerin sebep olduğu kalp kapaklarının ve kaslarının etkilendiği hastalıklardır.
Konjenital kalp hastalıkları: Kalbin, doğumda var olan yapısal bozukluklarıdır.
Derin ven trombozu ve pulmoner emboli: Bacak toplardamarlarında ('ven'lerde) oluşan kan pıhtıları ve bunların kalp ve akciğere taşınması ile oluşur''.
KARDİYOVASKÜLER HASTALIKLAR İÇİN RİSK FAKTÖRÜ
Kalp hastalıkları ve inme için sağlıksız beslenme, hareketsiz yaşam, sigara ve alkol kullanımının risk faktörü oluşturduğunu vurgulayan Doç. Dr. Kocabay, bu risk faktörlerinin koroner damar hastalıkları ve beyin damar hastalıklarının yüzde 80'ini oluşturduğunu da sözlerine ekledi.
Doç. Dr. Kocabay, bu yaşam tarzı ve alışkanlıkların, kişide yüksek kan basıncı (hipertansiyon), yüksek kan şekeri (diyabet, şeker hastalığı), yüksek kolesterol (hiperlipidemi) ve aşırı kilo (obezite) gibi problemlere yol açabileceğinden bahsederek, kalp krizi, inme, kalp yetersizliği ve diğer kardiyovasküler hastalıklara davetiye çıkarabileceği bilgisini verdi. Kocabay, tütün ve alkol kullanımının bırakılması, diyetteki tuz miktarının azaltılması, meyve-sebze tüketimi ve düzenli fiziksel aktivite gibi önerilerin kardiyovasküler hastalıklarının riskini azaltacağını söyledi.
KARDİYOVASKÜLER HASTALIKLARIN BELİRTİLERİ
Küreselleşme, kentleşme ve nüfusun yaşlanması da kardiyovasküler hastalıkların altta yatan sebeplerini oluşturduğunu dile getiren Doç. Dr. Kocabay, kardiyovasküler hastalıkların diğer önemli belirleyicilerinin stres ve genetik faktörler oluşturduğunu ifade ederek şu açıklamalarda bulundu: "Kalp krizi belirtileri; göğüs ortasında ağrı, baskı, yanma ya da rahatsızlık hissi, kollarda, sol omuzda, dirsekte, alt çene ya da sırtta ağrı ya da rahatsızlık hissi, ilave olarak nefes darlığı, fenalık hissi, bulantı-kusma, soğuk terleme, solukluk ya da kafada sersemlik hissi kalp krizinin habercisi olabilir''.
FELÇ BELİRTİLERİ
Doç. Dr. Kocabay felç belirtileriyle ilgili olarak ise şunları kaydetti: "Yüzde, kol ya da bacaklarda, özellikle de vücudun bir yarısında, ani başlayan güçsüzlük, özellikle vücudun bir tarafında uyuşma, bilinç değişiklikleri, konuşmada ya da anlamada zorluk, gözlerde görme bozuklukları, yürüme güçlüğü, baş dönmesi, denge ve koordinasyon bozukluğu, nedeni bilinmeyen baş ağrısı, bayılma ve bilinç kaybı olarak görülebilir''.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.