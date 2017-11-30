Sisi'den askere emir: Tüm gücünüzü kullanın!

Modern Mısır tarihinin en kanlı saldırısıyla geçtiğimiz günlerde karşı karşıya kalan Mısır'da, Cumhurbaşkanı Abdülfettah el Sisi orduya mesaj gönderdi.

Sina bölgesini önümüzdeki 3 ay içinde korumak ve istikrarı tekrar sağlamak için ordunun büyük bir sorumluluğu olduğunu söyleyen Sisi, ordunun Sina yarımadasını güvence altına almak için gerekli tüm gücü kullanmasını emretti.

"Gerekli olan bütün kaba kuvveti kullanabilirsiniz" mesajı gönderen Mısır Cumhurbaşkanı, ordudan büyük beklentisi olduğunun altını çizdi.

Sina vilayetine bağlı Ariş kentindeki Ravda Camisi'ne cuma günü düzenlenen terör saldırısında 309 kişi hayatını kaybetmişti.

Mısır Başsavcılığı saldırının terör örgütü DEAŞ tarafından gerçekleştirildiğini ve saldırganların 25-30 kişi olduğunu belirtmişti.

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