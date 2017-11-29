Sisi'den orduya kesin talimat: 3 ay içinde Kuzey Sina'yı temizleyin!

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, ordu komutanlarına Kuzey Sina'da güvenliği 3 ay içerisinde sağlamak için 'tüm güçlerini kullanma' talimatı verdi.

Bölge son dönemde peş peşe gelen terör saldırılarıyla ve terör örgütü DEAŞ'ın etkinliğiyle gündeme geliyordu. Yine Kuzey Sina'da geçtiğimiz Cuma günü bir camiye düzenlenen terör saldırısında 300'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

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