Şişli Belediyesi'nde iki başkan yardımcısı görevden uzaklaştırıldı

DHA'nın haberine göre, İçişleri Bakanlığı'na bağlı Mülkiye Başmüfettişlerince, Şişli Belediyesi'nde bir süredir yürütülen bir soruşturma kapsamında İmardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Nimet Toprak ile Ruhsat İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Asım Kantoğlu, görevden uzaklaştırıldıkları öğrenildi.

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