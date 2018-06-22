Şişli’de babalara 30 gün doğum izni

Şişli Belediyesi ile DİSK/Genel-İş Sendikası, hem kadın hem erkek çalışanları için önemli bir toplu iş sözleşmesine imza attı. 2 yıl geçerli olacak sözleşmenin en dikkat çeken hükümlerinden biri, eşi doğum yapan erkeklere 30 gün doğum izni hakkı tanınması. Gazete Habertürk'ten Öznur Karslı'nın haberine göre sözleşmenin hükümlerinde 8 Mart’ta kadınlara ödenen 800 TL’lik ikramiyeden, giyim, yakacak, bayram ve yemek yardımlarına kadar pek çok destek var.

Şişli’deki Cemil Candaş Kültür Merkezi’nde dün gerçekleşen toplu iş sözleşmesine, Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü ve DİSK/ Genel-İş Genel Başkanı Remzi Çalışkan başta olmak üzere çok sayıda kadın sivil toplum örgütü temsilcileri, siyasetçiler, avukatlar ile Şişli Belediyesi çalışanları katıldı.

KADIN ÖRGÜTLERİ TAM KADRO YER ALDI

Toplu iş sözleşmesi; DİSK/Genel-İş Genel Başkanı Çalışkan, Toplu Sözleşme Daire Başkanı Mahmut Şengül, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Sözcüsü Gülsüm Kav, Kadınlarla Dayanışma Vakfı’ndan Papatya Bostancı ve Ayşe Yetmen, KA-DER Başkanı Nuray Karaoğlu, Profesyonel İş Kadınları İstanbul Başkanı Aylin Olsun, Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği Program Koordinatörü Zelal Ayman, Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı’ndan Yasemin Temizarabacı, Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV), Aile Eğitimleri Birimi Direktörü Hasan Deniz ile Şişli Belediyesi çalışanlarının katıldığı törenle imzalandı.

2018-2020 sürecini kapsayan toplu iş sözleşmesinde toplumsal cinsiyet eşitliği acısından önemli gelişmeler kaydedilirken, çalışanların sosyal haklarında da iyileşmeler yer aldı. Sözleşmeye göre ücretlere ilk 6 ay yüzde 6, ikinci 6 ay yüzde 6, ikinci yıl yüzde 11 oranında zam yapıldı. Çalışma yaşamında kadın-erkek eşitliğinin sağlanması amacıyla Türkiye’de bir ilki hayata geçiren Şişli Belediyesi, eşi doğum yapan işçiye 4857 sayılı İş Kanunu’ndan kaynaklanan izinler dahil olmak üzere 30 gün izin hakkı tanıdı.

Törende konuşan Şişli Belediye Başkanı İnönü, kadınların işgücüne katılımının hem ekonomik hem de sosyal açıdan kalkınmayı sağlamasının yanı sıra yoksulluğun azaltılmasında da önemli bir rol oynadığını söyledi. Kadını iş hayatından uzaklaştıran çocuk ve yaşlı bakımı gibi sorumlulukların yükünü hafifletmenin birinci öncelikleri olduğunu ifade eden İnönü, bu amaçla erkeklerin de çocuk bakımını üstlenmelerini önemsediğini belirtti. Bu kapsamda, sözleşmede babalık izninin 5 günden 30 güne çıkarıldığına dikkati çeken İnönü, “Bundan sonra belediyemiz bünyesinde AÇEV’le iyi babalık eğitimlerini sürdüreceğiz” dedi.

KADINA ŞİDDETLE MÜCADELEYE KATKI

İnönü, kadınların çocuk bakımında özgürleşmesi için “Çocuk kreşe, kadın işe” sloganıyla şu ana kadar 7 kreş açtıklarını ve 3 kreşi daha kısa bir süre sonra hizmete açacaklarını kaydetti. Toplu iş sözleşmesinde kadına yönelik şiddetle mücadeleye katkı sunacağına inandıkları bir maddeye de yer verdiklerini dile getiren İnönü, “Kadına yönelik şiddetle mücadeleye bir katkı sunmak amacıyla sözleşmede yer verdiğimiz, şiddet gösteren erkeğin maaşının yarısının 1 yıl süreyle eşine ödenmesi maddesi de önemli bir adım” diye konuştu.