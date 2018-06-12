Şişli'de bir özel halk otobüsünün duramayarak öndeki otobüse çarptığı ve ortalığı savaş alanına çevirdiği anlar kameraya yansıdı.

İHA'nın haberine göre, bir özel halk otobüsü şoförü uyuyakalarak öndeki iki otobüse çarpmıştı. Feci kazada 5 kişi yaralanmıştı. Ortalığın adete savaş alanına döndüğü kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde trafiğin durmasıyla otobüsler beklemeye başlıyor. Bu sırada arkadan hızla gelen özel halk otobüsü bekleyen otobüslere çarpıyor. Otobüsün şoförü adete yerinden fırlarken yolcular da çarpmanın etkisiyle kendini yere bırakıyor.

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