Şişli'de silahla yaralanan sürücü lüks otomobilini uçurumdan aşağıya atmak istedi

Şişli'de arkadaş oldukları iddia edilen iki kişi arasında sözlü tartışma kanlı bitti. Arkadaşını vuran şüpheli olay yerinden başka bir araca binerek kaçtı. Yaralanan sürücü ise otomobilini askıda bırakarak kendi imkanlarıyla hastaneye gitti.
İHA'nın haberine göre Şişli, Darülaceze Caddesi üzerinde başlayan olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. Öğle saat 12.00 sıralarında cadde üzerinde seyir halinde olan bir otomobil içerisinde bulunan iki kişi tartışmaya başladı. İkili arasındaki sözlü tartışmanın büyümesi üzerine taraflardan biri silahını çıkartarak yanında bulunan arkadaşına ateş etti. Silah sesleri üzerine vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler şüpheli otomobili yakalamak için harekete geçti. Şüpheli otomobilin Piyalepaşa Bulvarı üzerinde görülmesinin ardından kovalamaca yaşandı. Şüpheliler polisi atlatarak yoluna devam etti. Bu esnada yol kenarında park halinde bulunan iki otomobile çarpan araç durmak zorunda kaldı. Araçtan inen şüphelilerden biri havaya ateş açtı. Rastgele ateş açan şüpheli bir ticari araca binerek kayıplara karıştı. Yaralı sürücü ise otomobiliyle bir süre daha devam ederek aracını Kağıthane, Silahtarağa Caddesine gelince uçurumdan aşağıya atmak istedi. Ancak başarılı olamayan yaralı sürücü otomobilini askıda bıraktı. Otomobilini askıda bırakan sürücü olay yerine gelen bir başka araçla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine gittiği öğrenildi. Yaralı sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.
"ARAÇ ÇALIŞIR VAZİYETTE BU ŞEKİLDE KALDI BURADA"
Sürücünün otomobilini uçurumdan aşağıya atmaya çalıştığını ifade eden görgü şahidi,'' Gaza bastı, arabayı aşağıya atmaya çalıştı. Araba gitmeyince tekrar gaza bastı. Askıda kaldı araba. Aşağıya inip arabayı tekmelemeye başladı. Kardeş kavgası olarak algıladık. Tam olarak ne olduğunu bilemiyoruz. Son olarak plakasız beyaz bir araca binerek terk etti burayı. Araç çalışır vaziyette bu şekilde kaldı burada'' şeklinde konuştu.
Polis ekipleri otomobil sürücüsünü yaralayarak kayıplara karışan şüphelinin yakalanması amacıyla çalışma başlattı. Askıda kalan otomobil ise olay yerine gelen çekici tarafından alınarak otoparka kaldırıldı.
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